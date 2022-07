Chris Hemsworth contó por qué sufre de inseguridad cada vez que interpreta a Thor

Entornointeligente.com /

Más de una década después de su debut y con una decena de películas encarnando a Thor , Chris Hemsworth regresa con la versión más surrealista de Marvel en Thor: amor y trueno , aunque confiesa ahora que cada vez que lo interpreta está convencido de que no lo volverán a llamar.

«Cada vez que me llaman para hacer el personaje estoy agradecido. Siempre que lo interpreto creo que será la última vez y que Marvel no me querrá de vuelta», reconoce en tiempos del estreno de la cuarta película sobre el vikingo más famoso de la franquicia de superhéroes . Tras cada lanzamiento, el actor pasa por la misma inseguridad.

MIRA TAMBIÉN «Thor: Amor y trueno» tiene los ingredientes de Marvel a los que suma mucho humor Ni ser uno de los últimos vengadores que resisten en la gran pantalla —tras el adiós de Iron Man, Capitán América y Viuda Negra— le da tranquilidad a Hemsworth, cuya carrera cinematográfica está estrechamente ligada a su fichaje por la factoría Marvel en 2011.

«La primera vez fue intimidante, no sabía si pertenecía a este universo», recuerda sobre aquel debut.

Desde entonces, el actor australiano ha hecho suyo el personaje de Thor , un insípido vikingo de físico escultural y vinculado con la mitología griega, hasta convertirlo en un héroe cuya crisis existencial lo lleva a tomar decisiones erróneas y a alejarse de la gente que más quiere y más lo quiere.

Thor: amor y trueno , cuarta película en solitario centrada en el personaje, explota esta debacle emocional como ninguna otra entrega previa, para ofrecer la versión de Marvel más surrealista y arriesgada hasta la fecha.

«Grabamos como siete u ocho horas de película con mucha improvisación», repasa Hemsworth. «Pero gracias al ingenio y la maestría de Taika Waititi luego se consiguió montar una historia coherente y con mensaje».

Después de dar un giro de 180 grados a la saga con Thor: Ragnarok (2017), el director Taika Waititi vuelve a imprimir su sello en una continuación que no se toma muy en serio la épica propia de los superhéroes y se centra, en clave de humor, en la búsqueda del equilibrio emocional del protagonista.

En Thor: amor y trueno , el personaje arrastra el dolor de las penas que ha sufrido en las últimas misiones, y se embarca en un viaje con los Guardianes de la Galaxia (Chris Pratt, Dave Bautista y Vin Diesel también figuran en la película) con resultados inesperados.

El más impredecible es el encuentro de Thor con su gran amor, la astrofísica Jane Foster , en plena misión y tras «ocho años, siete meses y seis días», según recuerda el protagonista.

Ni siquiera la propia Natalie Portman esperaba volver a encarnarla cuando en 2016 aseguraba que su trabajo en la franquicia «había terminado».

Para la nueva película, Waititi transformó a Foster en Mighty Thor , quien apareció en los cómics originales hace más de 50 años como una versión femenina de Thor que comparte sus poderes y se apropia del martillo.

Natalie Portman y Chris Hemsworth en «Thor: amor y trueno». Foto: Difusión Así, el periplo de Thor deviene en una comedia romántica con guiños ochenteros, cargada de ironía y a ritmo de heavy metal, en la que la pareja y el resto de acompañantes deben arreglar sus diferencias mientras combaten a Gorr un villano conocido como el Carnicero de los Dioses , dispuesto a no dejar ni una deidad viva en el mundo.

En todo hay un tono propio que ha logrado que el personaje sea el único integrante de los Avengers que vuelve a tener su propio largometraje en una etapa actualmente dominada por Spider-Man, Doctor Strange y experimentos como los Eternals.

«Todo lo que Thor hace tiene que ver con las experiencias y los traumas que ha vivido en el pasado», apunta Hemsworth. «Y no sé qué pretenden Disney y Marvel , pero si deciden volver a contar conmigo, yo estaré feliz de regresar. Ha sido muy divertido», resume el actor.

