Chris Froome se refirió a sus objetivos en el Tour de Francia 2022

Entornointeligente.com /

El británico Chris Froome (Israel Premier Tech), cuádruple ganador del Tour de Francia, y el francés Romain Bardet (DSM) afrontan el Tour de Francia con los objetivos de antaño rebajados, coincidiendo en el deseo de lograr algún triunfo de etapa y lejos de la presión por la general .

Froome, de 37 años, ya no luchará por reverdecer laureles , pero una vez superado un año complicado espera tener alguna opción de brillar en cualquier etapa de montaña.

Vea también: Evitar selfis y autógrafos: la recomendación del Tour de Francia a los ciclistas

» En los últimos 12 meses he superado muchos problemas , pero desde enero hasta ahora todo ha ido en una trayectoria ascendente. Realmente no sé cómo estoy ahora. Tengo muchas ganas de aprovechar cada oportunidad que se me presente y ver a dónde me llevan mis piernas en las próximas tres semanas . Si eso significa ir por una victoria de etapa en algún momento, espero estar allí. Voy a intentarlo cada día, pero la verdadera prueba para mí vendrá en las montañas «, dijo Froome en Copenhague.

Por su parte, Romain Bardet, afronta su noveno Tour con 31 años y dos podios firmados en la «grande boucle» .

» El objetivo son las etapas . El enfoque no ha cambiado, especialmente porque no tengo una certeza real sobre mi nivel. Quiero correr sin pensar en el día siguiente ni en la general. Voy a correr como hicimos en la Vuelta el año pasado, ofensivamente . Todos los días trabajaremos el uno para el otro», dijo el corredor de Brioude.

Le puede interesar: Tour de Francia: Nairo Quintana deja claro su objetivo para la carrera

Al igual que Froome, el ciclista galo considera que tendrá sus mejores opciones en las etapas de montaña .

«Estos primeros días tendré un papel de gregario. Queremos hacer una buena carrera todos juntos y tendré mi oportunidad en la montaña. El Alpe d’Huez es Un lugar mítico en el Tour. Me encanta el ambiente, el puerto en sí, nada más. Como ascenso, prefiero el Granon».

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com