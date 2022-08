Chorrillos: Policía Nacional realiza operativo relámpago con apoyo de municipalidad

Entornointeligente.com /

En esta acción integrada participaron el personal policial del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Barranco – Chorrillos, de la División Policial (Divpol) Sur y de la Comisaría Mateo Pumacahua. Como resultado, lograron la detención de 60 personas con requisitoria , mientras que otros fueron trasladados a la comisaría por no contar con documento de identidad al momento de la intervención. Puede leer: Prorrogan emergencia en distritos de Huánuco, Pasco y Ucayali para combatir narcotráfico La Municipalidad de Chorrillos por su parte, procedió a clausurar establecimientos que no contaban con licencia de funcionamiento y ofrecían licor o productos de dudosa procedencia. Como parte del operativo relámpago, incautaron 40 teléfonos celulares que no estaban registrados como una compra formal, por lo que se presume pertenecen a víctimas de robo al paso. Fortalecer la seguridad El operativo fue dirigido por el comandante PNP Paul Araníbar Zambrano Jefe Depincri Barranco Chorrillos, Crl. PNP Walter Palomino Simón – Jefe Divpol Sur 2 y el Mayor PNP Roney Albino Torres Cámara Comisario de Mateo Pumacahua y la Municipalidad de Chorrillos. Puede leer: Ejecutivo fortalecerá investigación policial para combatir el crimen Las intervenciones se dieron de forma simultánea , personal policial y municipal ingresaron a diversos negocios de venta de alcohol, celulares, cargadores, USB, entre otros accesorios. También interceptaron unidades de transporte público como mototaxis y buses, a fin de poder identificar a quienes no tenían a la mano sus documentos o son requeridos por el poder judicial por diversas razones. Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría Mateo Pumacahua , donde los identificaron a través del sistema biométrico. Al momento se viene verificando cuáles de los 40 celulares recuperados, han sido reportados como robados en diferentes dependencias policiales. Puede leer: Organizaciones plantean medidas para garantizar la seguridad alimentaria Entre los locales clausurados se cuentan cuatro bares clandestinos y dos locales de venta informal de celulares, así como otros comercios que no contaban con licencia de funcionamiento. Comuna de Chorrillos Es preciso mencionar que la Municipalidad de Chorrillos viene tomando diversas acciones a fin de fortalecer la seguridad en el distrito. Por esa razón acaba de renovar su flota de seguridad ciudadana con la compra de 50 nuevas motociclet as, 180 cámaras de video vigilancia, la implementación de 32 módulos de seguridad y dos centrales de control de operaciones. Para fines de este 2022, la comuna ha proyectado entregar un total de 55 módulos de seguridad a la comunidad, todos ubicados en parques y zonas estratégicas y vulnerables al accionar delictivo para reducir la sensación de inseguridad. Más en Andina: La @PoliciaPeru incauta más de 10 toneladas de droga a nivel nacional en solo 45 días ?? https://t.co/z6UndQmGt6 ?? Titular del @MininterPeru felicitó el trabajo de la Policía Nacional en materia de narcotráfico. pic.twitter.com/WX3srv9rmi

