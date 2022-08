Chorizos y hamburguesas de tienda no pagarán impuestos, solo las de supermercado

Entornointeligente.com /

¿Chorizos y hamburguesas de tienda no pagarán más impuesto? Primer ajuste que se le hará a la Reforma Tributaria.

Pagarán las que tengan trazabilidad en grandes almacenes. En los recientes días ha habido un fuerte debate sobre el impuesto que pagarán las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados.

En el caso de las bebidas gaseosas si bien subirán, pero no necesariamente subirán el 10% porque el incremento depende del nivel de azúcar y no del volumen de la gaseosa.

Lea También: Indignación del exfiscal Martínez con el informe de la comisión de la verdad Un claro ejemplo son l as gaseosas sin azúcar o zero que no pagaría impuesto mientras que la normal sí tendrá este impuesto.

En el caso del chorizo, el perro caliente y el salchichón pagarán realmente los alimentos de grandes almacenes, no los de la tienda de barrio.

Un chorizo hecho en rienda que fue hecho en casa no pagará este impuesto , primero porque difícilmente hay trazabilidad y segundo porque muchas tiendas no pagan impuestos.

Ellos siguen insistiendo que la idea no es recaudar impuestos, sino que la gente mejore su alimentación, la idea es lograr la aprobación de la reforma en 90 días el cronograma es el siguiente : 29 de agosto fecha máxima para radicar con enmiendas, 24 de septiembre fecha máxima 1er debate en conjuntas, 1 de octubre inicio de plenarias, 20 de octubre fecha máxima de aprobación en segundo debate si no se aprobará por decreto.

Lea También: José Antonio Ocampo con la reforma tributaria ante los gobernadores, la Asobancaria y al parque Los Secretos de Darcy en La FM

0:27 5:25

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com