Choquehuanca señala que comida chatarra causa más muertes que el Covid-19

Para el vicepresidente David Choquehuanca, la comida chatarra o comida rápida causa más muertes al año que las que causó la pandemia del coronavirus (Covid-19), por lo que pidió también descolonizar el estómago.

La afirmación de Choquehuanca se dio en el «Primer ampliado ordinario de la Federación Departamental Tupac Katari y Bartolina Sisa», en la ciudad de El Alto.

«Muchos estamos con barbijo, nos han hecho creer lo que a ellos les conviene. Todos hablamos el coronavirus, el coronavirus se ha llevado menos de 10 millones de personas en el mundo, han muerto por coronavirus menos de 10 millones, pero hermanos, por la comida chatarra, por la comida transgénica, en el mundo han muerto 18 millones de personas y nadie dice nada», dijo el vicepresidente.

La segunda autoridad del país está en un recorrido para el encuentro con campesinos. El jueves, cuando realizó tal afirmación, llegó hasta el mercado campesino de Santa Rosa, en El Alto, para hablar sobre la whipala y sobre la descolonización.

«A veces tomamos cosas gaseosas, con harta azúcar y por culpa de eso muere cada año nueve millones de personas con cáncer, por eso no solamente necesitamos descolonizar el pensamiento, necesitamos descolonizar el estómago, tenemos que ser qumara (persona sana) volver a ser qumara», aseveró el vicepresidente ante los dirigentes campesinos.

No es la primera vez que Choquehuanca hace aseveraciones de esta índole. El pasado domingo, durante su encuentro con los campesinos de Tarija, recomendó a los jóvenes a no asistir a la universidad porque no les servirá «para despertar».

«Tenemos que avanzar y para eso necesitamos prepararnos. No es necesario ir a la universidad, porque en las universidades no te van a enseñar en lo que va a despertar a nuestros jóvenes, no les conviene. Es más, ahí nos hemos dejado educar pues, en las universidades», afirmó.

