Choque entre un camión y microbús deja 16 decesos en Rusia

Al menos 16 personas fallecieron y cuatro resultaron heridas como consecuencia de un choque acaecido este domingo entre un camión y un microbús en una carretera ubicada en la provincia rusa de Uliánovsk, localizada al sur del país.

La cifra de decesos y heridos fue confirmada por los servicios de emergencia, los cuales también apuntan tras haber sido identificados los cuerpos, que del total de decesos, 14 corresponden a ciudadanos de Kirguistán.

De acuerdo con las fuentes policiales, el trágico suceso se produjo en un fragmento de la carretera, la cual se encontraba en reparación, cuando el camión impactó contra la parte trasera del microbús.

#Russia Footage from the scene of a major accident in the Ulyanovsk region pic.twitter.com/TcFGDyC9VN

— Freedom Truth Honor ���� (@FreedomHonor666) August 21, 2022 Al mismo tiempo, informes detallan que el microbús esperaba ante el tráfico en el único carril habilitado para la circulación de vehículos en la carretera afectada que conecta a las localidades rusas de Novospásskoye y Nikoláevka.

Tras el impacto, el microbús se arrojó contra otro camión que se encontraba al frente, por lo que quedó afectado tanto por la zona trasera como la delantera, lo cual aumentó los daños reportados.

Las autoridades policiales desconocen causas que provocaron el fuerte impacto del camión, mientras continúan las investigaciones en la autopista M5 Ural en el distrito Nikolaevsky de la región de Ulyanovsk.

Por su parte, presidente de Kirguistán, Sadir Zhapárov, emitió las órdenes correspondientes para trasladar los cuerpos de las víctimas del fatal accidente, según informaron fuentes oficiales del país.

