Choque entre dos aviones ligeros deja tres fallecidos en EE.UU.

Al menos tres personas fallecieron en la mañana de este sábado debido a una colisión en el aire entre dos aviones ligeros que luego se estrellaron, hecho ocurrido en el condado de Boulder (Colorado, al centro de Estados Unidos).

El hecho aconteció aproximadamente a las 08H54 (hora local) en las inmediaciones del aeropuerto Vance Brand, en la localidad de Longmont, e involucró a un Cessna 172 de un solo motor y un Sonex Xenos, según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).

Los nombres de los fallecidos aún no fueron dados a conocer, aunque medios locales señalaron que las autoridades optaron por informar primero a sus familias sobre el fatal accidente.

Around 10:00 am Mountain View FD responded to reports of a plane crash in the area of 95th and Niwot Road. On arrival responders determined 2 planes had crashed and confirmed 3 fatalities. The public is asked to avoid the area. Additional updates will be posted when available. pic.twitter.com/6JY71XGrMq

— Mt View Fire Rescue (@MVFireRescue) September 17, 2022 Al llamado a emergencias respondieron agentes de la oficina del alguacil local, la Patrulla Estatal de Colorado, el Cuerpo de Bomberos de las Montañas Rocosas y el Rescate Rural de Boulder.

En el área se hallaron dos sitios de choque distintos en tierra, uno en campo abierto y el otro en un bosquecillo de árboles, adonde fueron a caer ambas aeronaves tras el percance.

Estos y otros detalles del hecho serán abordados durante una conferencia de prensa convocada por la NTSB, prevista para este sábado a las 20H30 (hora local).

NTSB to hold media briefing today at 8:30 p.m. MDT on the Sept. 17, mid-air collision of a Cessna 172 with a Sonex Xenos aircraft at the Boulder County Sheriff’s office, press conference room, 5600 Flatiron Pkwy, Boulder, CO 80301. pic.twitter.com/bobHZOW5Z9

— NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) September 17, 2022 Pobladores del área contaron a la prensa que los vuelos de aviones ligeros son frecuentes, pero por lo general no ocurre nada inusual con ellos y resulta difícil recordar si un hecho como este tuvo lugar allí antes.

Dado que la investigación continúa, las autoridades recabaron a posibles testigos del hecho brindar ayuda e información para determinar las causas de este incidente.

Según medios locales, el Sonex Xenos es un avión ligero, de aluminio y de ala baja, con capacidad para dos personas, en tanto que el Cessna 172 Skyhawk es un avión monomotor con capacidad para cuatro pasajeros.

