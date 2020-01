Choferes harán su propia propuesta en Aragua

Entornointeligente.com /

Directivos del FUT indicaron que la tarifa planteada a escala nacional entre Bs 60.000 y Bs 80.000 podría generar una explosión social en el país

José Luis Trocel, presidente del Frente Unido de Transporte (FUT) en Aragua, desestimó la propuesta de José Sánchez, directivo de la Federación Nacional de Transporte de Venezuela, de elevar la tarifa del pasaje urbano entre los 60.000 y 80.000 bolívares. Destacó que están trabajando en un planteamiento propio.

Asimismo, aseveró que actualmente se encuentran elaborando una lista de costos y dependiendo de los resultados, se hará la propuesta por parte de los transportistas de Aragua ante los entes encargados.

Trocel señaló que deberían actualizar el precio del pasaje, pero no a niveles que podría generar una explosión social en el territorio nacional. “Nos guste o no esa tarifa no podríamos aplicarla, eso generaría una explosión social muy grande. Eso sí, debe haber un ajuste, es lo que pedimos porque necesitamos un oxígeno”, comentó.

Agregó que no es viable un pasaje en 80.000 bolívares, ya que para el usuario que se ve en la necesidad de montarse en dos unidades colectivas ya tendría que pagar más de los Bs 100.000. “La persona no tendría el efectivo suficiente para pagar todo eso, no es viable”.

“ES ENTENDIBLE”

Por otra parte, en el Terminal de Pasajeros de Maracay, conductores señalaron que la tarifa propuesta por Sánchez podría aplicarse, ya que es entendible por los altos costos de los insumos que requiere una unidad colectiva.

“Debería ser un poco más alta, mínimo Bs 80.000. Todos los días los repuestos suben, y no solo eso, también la comida y mayormente todo se nos va en comida”, expresó Daniel Ochoa, chofer.

Luis Noguera recalcó que a pesar de ser elevado es “poco” porque la situación económica del país “acaba con todo”. “Es mucho, pero al mismo tiempo no es nada, deberían es aumentar el sueldo, ahorita un chofer en un día al cambio lo que hace son $ 10 y aquí en Venezuela eso ya no es nada”.

