Chivas: Ricardo Peláez revela que presentó renuncia, pero Amaury Vergara no se la aceptó

MÉXICO — Ricardo Peláez, presidente deportivo de Chivas, aseguró que presentó su renuncia en el cuadro rojiblanco, pero que Amaury Vergara, dueño del equipo, no aceptó la misma. En una entrevista hecha por el club y difundida en sus redes sociales, confesó que debido a los resultados, tuvo la intención de salir del equipo.

«Lo hice en una ocasión (renunciar) y Amaury no me lo aceptó. Hoy es el tercer o cuarto partido que me pierdo en 15 años. No estoy porque me operaron y por algo de coágulos. Renuncié, no me aceptó la renuncia y no voy a estar haciéndolo cada 15 días. Él tomará la decisión cuando sea adecuado cuando me tenga que ir», confesó el directivo.

LINK ORIGINAL: ESPN

