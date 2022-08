Chivas: Ricardo Peláez revela que presentó renuncia, pero Amaury Vergara no se la aceptó

Entornointeligente.com /

MÉXICO — Ricardo Peláez , presidente deportivo de Chivas , aseguró que presentó su renuncia en el cuadro rojiblanco, pero que Amaury Vergara , dueño del equipo, no aceptó la misma. En una entrevista hecha por el club y difundida en sus redes sociales, confesó que debido a los resultados, tuvo la intención de salir del equipo.

«Lo hice en una ocasión (renunciar) y Amaury no me lo aceptó. Hoy es el tercer o cuarto partido que me pierdo en 15 años. No estoy porque me operaron y por algo de coágulos. Renuncié, no me aceptó la renuncia y no voy a estar haciéndolo cada 15 días. Él tomará la decisión cuando sea adecuado cuando me tenga que ir», confesó el directivo.

Sobre el tema, Peláez resaltó que no está satisfecho sobre el trabajo que ha hecho al frente del equipo, además que describió los sentimientos que le causa no obtener los resultados en la cancha sobre todo cuando se trabaja en todas las áreas.

«Hemos sido inconsistentes y no estoy nada contento con lo que hemos hecho en Chivas . He quedado a deber, pero le estamos haciendo bien para que los jugadores lleguen al primer equipo o Europa», dijo.

Ricardo Peláez reveló que presentó su dimisión, pero Amaury Vergara, presidente de Chivas, no se la aceptó. Club Chivas «No quiero mentirte, he tenido momentos de frustración, enojo, muy cansado, frustrado. Cuando pensamos que hacemos casi todo, no se refleja en la cancha. Me siento frustrado, me he sentido enojado, no sé, ayúdame con los adjetivos. Pero por otro lado saco la energía, la experiencia y la persistencia de luchar por el objetivo», sentenció Peláez.

Selecciones Editoriales Expertos de ESPN justifican mal paso del América; Chivas sí está en crisis, aseguran 2d Mac Reséndiz En Chivas aceptan deuda de ganar partidos y campeonatos 1d ESPN 1 Relacionado Dijo que confía en el proyecto de Ricardo Cadena , pero que solo Amaury Vergar a puede definir la continuidad del timonel, así como su persona, pues cree que bajo su administración marcha por un buen camino el cuadro rojiblanco.

«Sí y no porque todos estamos en evaluación, pero este torneo está complicado, va a ser un torneo de dos meses y el verano va a ser diciembre futbolísticamente y está todo tan acelerado que la lógica impera. A los jugadores los siento comprometidos por el técnico. Te diría que sí, pero todo puede pasar en el futbol», finalizó el directivo del Guadalajara .

