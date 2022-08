Chivas: Ricardo Peláez acusa de falta de liderazgo a jugadores mexicanos

Entornointeligente.com /

La falta de liderazgo en el futbol mexicano fue algo que reconoció Ricardo Peláez , presidente deportivo de las Chivas. El directivo no dudo en decir que es un tema del que carece en el equipo y en la Liga MX.

«El proyecto ha mutando un poco, ha venido cambiando porque no hay muchos jugadores mexicanos, no hay opciones y hoy soy más exigente conmigo en cuanto a temas de disciplina, de escogerlos en liderazgo y hoy hay una carencia de liderazgo en el futbol mexicano, no solo en Chivas , sino en selección nacional», aseguró Ricardo Peláez en una entrevista hecha por el club tapatío.

Sobre el tema, insistió en que es parte de un tema generacional, pues sostuvo que ahora el futbol es distinto a como era en su época como futbolista y que están trabajando para darles un aprendizaje integral a los jugadores.

«Un poco disperso, están las redes y acaba el partido y entran. En México nos hace falta trabajar que los jugadores se liberen de la presión de las redes, hay mucha toxicidad, ahorita me levanto, salgo a la calle y leo mucho, pero me piden una foto y sin problema. Hay que trabajar mucho en Chivas , en selección y en el futbol mexicano».

De igual forma, dijo que a veces siente que es tóxico lo que se vive en redes sociales, pues todo mundo emite opiniones sin que muchas veces se conozca el contexto de ciertas situaciones, por lo que ayudan a los jugadores con este tema.

El presidente deportivo de las Chivas ve una clara falta de liderazgo en el equipo y la Selección Mexicana. Imago7 «Sí (es tóxico) y estamos trabajando con ellos, pero lo que ven, lo que leen y dicen en redes afecta, pero tenemos que trabajar mucho en el aspecto psicológico en Chivas y en el futbol mexicano. Hay mucha gente que no la está pasando bien, pero hay mucha polarización y luego pensamos que son malos, pero es distinto», señaló.

Además, Ricardo Peláez confesó que ha pedido a los jugadores que sean profesionales en todas las etapas de su vida, puesto que quiere elementos de 24 horas para que siempre estén en la mejor disposición física y mental.

«He tenido discusiones importantes en torno a ello y he mencionado siempre que son futbolistas de 24 horas y que no vengas a trabajar de 10 am a 12:45 pm. Antes tuviste que descansar bien y luego comer bien. No te digo que no hagas otras cosas, pero enfócate en lo que más te da y que es una profesión corta, y que demanda la salud».

«Si vas a ser futbolista profesional que puede durar un minuto, un día, un mes o un año, tienes que estar preparado y académicamente, por eso se les dice a los niños que estudien, sentenció Ricardo Peláez.

