Chisme no Like aseguran que Chyno y Natasha vendieron el apartamento de Miami y el dinero se lo quedó ella (+VIDEO)

Elisa Beristain aseguró que Chyno no obtuvo ni un centavo de esta venta

En una transmisión de Chisme No Like, Elisa Beristain reveló nuevos detalles sobre el cantante venezolano Chyno Miranda y por supuesto, su ex esposa Natasha Araos no podía faltar en todo esta controversia. En esta ocasión, la comunicadora confesó que de la venta del apartamento dónde ambos vivían en Miami el cantante no obtuvo ninguna ganancia, pues Natasha se habría quedado con todo el dinero.

«Tenemos información que del dinero de ese departamento que vendieron, todo según lo que nos dicen nuestros informantes se lo quedó Natasha porque Chyno está en la miseria» expresó Elisa.

Además de esto, Elisa resaltó que mientras Chyno se encuentra recluído en la clínica de rehabilitación Tía Panchita (ubicada en la ciudad de Caracas) no tiene forma de comunicarse con su hijo Lucca, pues supuestamente Natasha se lo tiene prohibido desde hace un tiempo.

También es importante resaltar que Natasha no estuvo presente en el concierto benéfico de Chyno que se llevó a cabo en Miami el pasado 8 de junio, por razones aún desconocidas, pues sólo se limitó a rifar una de las mesas del evento.

Redacción Gossipvzla

