Zeven van tien nieuwe Covid-19-gevallen in Paramaribo

PARAMARIBO – Zeven van de tien personen van wie in de afgelopen 24 uur is vastgesteld dat ze Covid-19 hebben, komen uit hoofdstad Paramaribo. De andere persoon is van district Wanica, de overige twee gevallen zijn geregistreerd als overige. De resterende 75 burgers testten negatief.

Met tien besmettingen in 24 uur – de meeste sinds 26 oktober – komt Suriname op een totaal van 5.349, waaronder achttien active cases . Genezen zijn 5.221 personen, inclusief één in het voorbije etmaal.

Na tien positieven in isolatie vrijdagavond, kwamen er in de afgelopen 24 uur twee personen bij in de isolatieunit van het Regionaal Ziekenhuis. De andere cijfers bleven stationair: 1.330 niet positieven in quarantaine, twee patiënten op de intensivecareunit, vier personen in ziekenhuizen en 117 doden.

