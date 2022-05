China y Rusia vetan resolución de EE.UU contra Corea del Norte

Entornointeligente.com /

Los gobiernos de China y Rusia vetaron este viernes la resolución presentada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para recrudecer las sanciones impuestas a Corea del Norte.

La declaración emitida por el Gobierno estadounidense tiene el objetivo de fortalecer las limitaciones sobre los buques vinculados al programa de armas nucleares o misiles balísticos de Pyongyang.

De igual forma, la normativa prohíbe a Corea del Norte exportar combustibles minerales, aceites minerales y otros productos de su destilación, así como la importación de los países miembros del Consejo de Seguridad.

Enhanced #sanctions pressure on Pyongyang isn't only futile, but also dangerous in terms of possible humanitarian implications. The sanctions against #Pyongyang that were adopted in 2016-2017, affected daily life of ordinary people of North Korea.

— Russia at the United Nations (@RussiaUN) May 26, 2022 Asimismo, el documento impide a los países del Consejo de Seguridad recibir servicios con tecnología proveniente de Corea del Norte, así como incautar y eliminar artículos de la nación asiática vetados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por su parte, el embajador de Rusia en el Consejo de Seguridad, Vasili Nebenzia, afirmó que «la presión reforzada sobre Pyongyang no solo es inútil, sino también peligrosa en términos de posibles implicaciones humanitarias. Las sanciones contra Pyongyang que se adoptaron en 2016-2017, afectaron la vida cotidiana de la gente común de Corea del Norte».

The search for mutually acceptable political & diplomatic solutions is the only way towards resolution of the #Korean problem. Only equal involvement of regional stakeholders in the settlement process can effect a positive result, rather than attempts to monopolize it.

— Russia at the United Nations (@RussiaUN) May 26, 2022 En este sentido, añadió que «la búsqueda de soluciones políticas y diplomáticas mutuamente aceptables es el único camino hacia la resolución del problema. Solo la participación igualitaria de las partes interesadas regionales en el proceso de solución puede lograr un resultado positivo, en lugar de intentos de monopolizarlo».

La iniciativa de Washington fue respaldada por 13 de los 15 miembros del organismo de Naciones Unidas. No obstante, Beijing y Moscú cuentan con el poder del veto, lo cual anuló la medida.

