China y Pakistán inician ejercicios militares en costas de Shanghái | Noticias

China y Pakistán iniciaron este domingo un ejercicio naval conjunto de cuatro días, llamado «Sea Guardians-2», frente a las costas de Shanghái, anunció este domingo el portavoz de la Marina del Ejército Popular de Liberación (EPL), Liu Wensheng.

El ejercicio tiene como objetivo «enfrentar conjuntamente los desafíos de seguridad naval» y busca mejorar la cooperación de defensa entre China y Pakistán, al tiempo que promueve una asociación estratégica, indicó Liu.

El vocero agregó que los simulacros se programaron de acuerdo con un plan anual existente y hacer no apuntar a ningún tercero específico.

El ejercicio conjunto tiene como objetivo mejorar la cooperación en defensa, intercambiar conocimientos y experiencia, profundizar la amistad tradicional entre los dos países y las fuerzas armadas, y promover el desarrollo de la asociación cooperativa estratégica, indicó.

La Armada del Comando del Teatro del Este del EPL dijo que participarían la fragata Xiangtan, la corbeta Shuozhou, el barco de suministro Qiandaohu, dos aviones de combate y un submarino.

La Armada de Pakistán dijo que su segunda fragata Tipo 054A construida por China, Taimur, que les fue entregada en Shanghái el mes pasado, participaría en el simulacro.

Los simulacros de esta semana siguieron a la visita del jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, general Qamar Javed Bajwa, a China el mes pasado, donde sostuvo conversaciones con el general de alto rango de China, Zhang Youxia, quien es vicepresidente de la Comisión Militar Central encabezada por el presidente Xi Jinping. .

Esta es la segunda vez que China y Pakistán realizan un ejercicio naval conjunto con el nombre en código Sea Guardians. El primero se llevó a cabo en enero de 2020 en el Mar Arábigo del Norte.

Este tipo de prácticas las han realizado conjuntamente China y Pakistán en ocasiones anteriores. El 14 de enero de 2020 ambos países concluyeron un «megaejercicio naval» de nueve días.

