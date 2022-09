Entornointeligente.com /

Portada Última Hora Opinión Fotos Economía Cultura & Turismo Especiales Portada Ultima hora Opinión Fotos Economía Cultura&Turismo Especiales China > spanish.china.org.cn | 20. 09. 2022 | Editor: Texto China se posiciona como principal destino de exportaciones e importaciones no petroleras de Ecuador Palabras clave: Ecuador,China 视频播放位置

下载安装Flash播放器 QUITO, 19 sep (Xinhua) — China se posiciona como el primer destino de las exportaciones no petroleras de Ecuador y el país desde el que más se importa productos hacia la nación sudamericana, informó hoy lunes el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador.

Según el último boletín de cifras de comercio exterior publicado por la cartera, las exportaciones no petroleras a China, uno de los principales socios comerciales del país, alcanzaron los 3.422 millones de dólares entre enero y julio de 2022.

Esto representa un incremento del 97,9 por ciento con relación al igual período de 2021 cuando las exportaciones sumaron 1.729 millones de dólares.

El informe precisó que detrás de China, se ubicó Estados Unidos como segundo destino comercial de Ecuador con ventas al exterior por 2.570 millones de dólares.

El tercer lugar lo ocupó la Unión Europea (UE) con exportaciones que sumaron 2.295 millones de dólares.

El principal producto ecuatoriano exportado a China en los primeros siete meses del año fue el camarón, considerado como un producto premium y muy demandado en ese mercado.

En valor exportado, este rubro alcanzó los 2.360 millones de dólares, lo que representó un incremento del 127,2 por ciento con relación al igual periodo de 2021.

Otros productos más vendidos a China fueron el concentrado de plomo y cobre, otros productos mineros, flores naturales, balsa, artículos de madera, maderas terciadas y prensadas, harina de pescado, manufacturas de metales, pescado, entre otras mercancías.

Entre enero y julio de este año, China también se posicionó como principal país de origen de las importaciones no petroleras de Ecuador por encima de Estados Unidos y la Unión Europea.

Las importaciones de productos desde el país asiático ascendieron a 3.439 millones de dólares, lo que representó un incremento del 30 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2021 cuando sumaron 2.646 millones de dólares.

En tanto, las importaciones no petroleras de Ecuador desde Estados Unidos alcanzaron los 1.741 millones de dólares y desde la UE los 1.500 millones de dólares, según las cifras oficiales.

El informe del ministerio detalló que los principales productos de importación no petrolera de Ecuador desde China fueron los automóviles livianos y pesados, manufacturas de metales, teléfonos celulares, electrodomésticos, máquinas industriales, motocicletas, velocípedos, aparatos eléctricos, entre otros. Fin

facebook Google+ Twittern renren China se posiciona como principal destino de exportaciones e importaciones no petroleras de Ecuador China se posiciona como principal destino de exportaciones e importaciones no petroleras de Ecuador Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: [email protected] Tel: 86-10-88828000 京ICP证 040089号 京公网安备110108006329号

Xinhua

LINK ORIGINAL: Spanish China

Entornointeligente.com