China reitera prohibición a que bancos brinden servicios relativos a criptomonedas y advierte a usuarios de riesgos

Entornointeligente.com / Por Editor DiarioBitcoin

Forbes acaba de anunciar la prohibición que hicieron tres altas instituciones de China a bancos y empresas de pago: no ofrecer servicios que incluyan criptomonedas a ningún cliente. Sin embargo, analistas destacan que el gobierno no indica nada nuevo y que solo “reafirma la postura” que se maneja desde hace años.

***

China prohibió que las instituciones financieras y las empresas de pago brinden servicios relacionados con transacciones de criptomonedas y advirtió a los inversores contra el comercio especulativo de criptomonedas.

Según la prohibición recientemente publicada, tales instituciones, incluidos los bancos y los canales de pago en línea, no deben ofrecer a los clientes ningún servicio que involucre criptomonedas , como registro, negociación, compensación y liquidación, dijeron tres organismos de la industria en un comunicado conjunto hoy.

Los tres organismos de la industria son la Asociación Nacional de Financiamiento de Internet de China, la Asociación Bancaria de China y la Asociación de Pagos y Compensación de China .

“Recientemente, los precios de las criptomonedas se han disparado y caído, y el comercio especulativo de criptomonedas se ha recuperado, infringiendo gravemente la seguridad de la propiedad de las personas e interrumpiendo el orden económico y financiero normal” , dijeron en el comunicado.

China había prohibido los intercambios de criptomonedas y las Ofertas Iniciales de Monedas, ICO, pero no había prohibido que las personas posean criptomonedas.

Según el comunicado, las instituciones no deben brindar servicios de ahorro, fideicomiso o préstamos de criptomonedas, ni emitir productos financieros relacionados con la criptomoneda.

La declaración también destacó los riesgos del comercio de criptomonedas, diciendo que las monedas viturales “no están respaldadas por el valor real”, sus precios se manipulan fácilmente y los contratos comerciales no están protegidos por la ley china.

Asimismo, el documento también recuerda a la audiencia que las monedas digitales no están protegidas por la ley y, si un usuario enfrenta una pérdida financiera asociada con los activos criptográficos, la responsabilidad será únicamente de ellos.

Reporte desde China En Twitter, Colin Wu, un periodista chino experto en cripto, hizo un recuento de la decisión:

Tres asociaciones bajo el Banco Central de China emitieron un documento que requiere que las instituciones no realicen negocios con monedas virtuales, pidiendo al público que no participe en las monedas virtuales y enfatizando que las transacciones con monedas virtuales no están protegidas por la ley.

Breaking: Three associations under the Central Bank of China issued a document requiring institutions not to conduct virtualcurrency business, calling on the public not to participate in virtualcurrency, and emphasizing that virtualcurrency transactions are not protected by law.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 18, 2021

En el hilo de este tweet el periodista añade: “Recientemente, debido a la popularidad de las altcoins, han aparecido más nuevos inversores en China, lo que ha despertado la atención de los reguladores. Pero esta advertencia fue emitida por la asociación, mostrando que aún no ha alcanzado un mayor nivel de atención por parte de las autoridades chinas”.

Reiterando postura hacia la comercialización de monedas digitales Si bien la noticia puede interpretarse como una nueva prohibición por parte del gobierno chino, algunos analistas, críticos y entusiastas señalan que esto simplemente “reafirma” la postura que tenían las autoridades locales, ya que esta prohibición estaba vigente y se implementó desde mucho antes.

Así lo informa el medio CryptoNews, el cual destaca que las instituciones firmantes del nuevo comunicado realmente “recordaban” a las empresas que no debían proporcionar servicios basados en criptomonedas a las personas residentes del país, alegando que era un acto completamente ilegal incurrir en este tipo de prácticas dentro del China.

3 dumb things happened within the last hour:

1) Reuters writing a misleading article on China banning 2) People retweeting Reuters and believing it 3) Market dumping on the Reuters news

China didn’t just ban crypto. It’s reiterating an anti-speculation law from years ago.

— Qiao Wang (@QwQiao) May 18, 2021

Al respecto, críticos, residentes y personas con conocimiento del caso ratificaron que con esto el gobierno chino no está diciendo nada nuevo, ya que en años anteriores presentó estas mismas prohibiciones y siemplemente lo está recordando a la luz de las fluctuaciones vistas estas últimas semanas. Por ende, destacan que esto no debería tomarse como una nueva prohibición en el país asiático, por lo que invitan a las personas a leer con mucha cautela estas declaraciones emitidas por las autoridades firmantes, y a no caer en pánico afectando al mercado de las monedas digitales con acciones impulsadas por el miedo.

Fuentes: Forbes, Twitter

Versión de DiarioBitcoin

Imagen de Unsplash (editada)

Source link

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com