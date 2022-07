China reitera oposición a viaje de Nancy Pelosi a Taiwán

Entornointeligente.com /

El Gobierno de China reiteró este jueves que actuará enérgicamente para responder con determinación al planeado viaje a la provincia separatista de Taiwán por parte de la líder ( speaker ) de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

El vocero de la Cancillería china, Wang Webin, dijo que, de concretarse la proyectada visita, su país tomará contramedidas contra Estados Unidos.

La parte china ha expresado repetidamente su seria posición de oponerse firmemente a la visita de Pelosi a Taiwán, dijo Wang.

The Chinese side has repeatedly stated its firm opposition to US House Speaker Nancy Pelosi’s visit to Taiwan. Should the US side insist on making the visit, China will resolutely respond countermeasures. pic.twitter.com/zdpVx4N4hj

— Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) July 21, 2022 En ese sentido, recordó que el Congreso estadounidense, como el Gobierno de Joe Biden (del mismo partido que Pelosi), debe adherirse estrictamente al compromiso de Estados Unidos respecto a la cuestión de Taiwán.

Wang dijo: «Si la presidenta Pelosi visita Taiwan, violaría gravemente el principio de una sola China y las estipulaciones de los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos, y dañaría la soberanía y la integridad territorial de China».

El vocero aseguró que ello tendrá un grave impacto negativo en la base política de las relaciones entre China y Estados Unidos y enviará una señal equivocada a las fuerzas separatistas a favor de la «independencia de Taiwán».

#China reiteró que responderá enérgicamente si Nancy Pelosi sigue con planes de viajar a Taiwán. Según reportes los mandos militares de #EEUU se oponen a eventual visita de Pelosi a Taiwán por miedo a aumentar las tensiones con Beijing pic.twitter.com/UEX49nQm0m

— Iramsy Peraza (@IramsyteleSUR) July 22, 2022 «Si la parte estadounidense insiste en hacer la visita, China actuará enérgicamente para responder con determinación y tomará contramedidas. Lo decimos en serio», concluyó Wang.

En Taiwán se refugió el bando derrotado en la guerra civil en 1949, aunque ostentó la representación china hasta 1973, incluyendo en las Naciones Unidas, cuando la comunidad internacional devolvió a la República Popular, con capital en Beijing, la única representación del pueblo chino, incluyendo el de la isla taiwanesa.

