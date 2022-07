China reafirma apoyo a negociaciones entre Rusia y Ucrania

Entornointeligente.com /

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, reafirmó este domingo durante una conversación con su homólogo húngaro, Peter Szijjarto, el compromiso de Beijing de apoyar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

LEA TAMBIÉN:

China pide embargar la exportación de armas ligeras a Haití

De acuerdo con un comunicado de la cancillería china, Wang señaló que «China no es parte del conflicto ucraniano, pero no vamos a ser un espectador indiferente ni mucho menos vamos a echar leña al fuego, siempre hemos sido firmes y coherentes en favorecer la paz y las negociaciones».

En consonancia, el titular de la diplomacia china instó a las partes a «aprender seriamente de las lecciones» de la crisis actual mientras convocó a fundar «una arquitectura de seguridad europea equilibrada, eficaz y sostenible para lograr una paz y seguridad duraderas».

#China llamó a la comunidad internacional a aprender las lecciones del conflicto entre Rusia y Ucrania, así como discutir la construcción de un marco de seguridad equilibrado, efectivo y sostenible en Europa pic.twitter.com/crcGBiiMxw

— Iramsy Peraza (@IramsyteleSUR) July 18, 2022 Al mismo tiempo, el canciller asiático añadió que «además de afectar gravemente a Europa, la crisis ucraniana ha tenido un efecto indirecto negativo que se extiende por todo el mundo».

De igual forma, Wang destacó que China ha insistido en la necesidad garantizar la seguridad alimentaria y energética con la presentación de una iniciativa durante la reunión de ministros de Exteriores del G20 celebrada en Bali, Indonesia.

China is a reliable cooperative partner of the UN and developing countries in the field of food security. The Cooperation Initiative on Global Food Security put forward by State Councilor Wang Yi at G20 FMM serves as a way out for global food security. https://t.co/eId10gnRuH

— 陆慷 LU Kang (@Amb_LuKang) July 18, 2022 Con respecto a las relaciones bilaterales, el alto diplomático chino enfatizó el buen estado de las mismas, entretanto, agradeció a Budapest por defender siempre «la justicia en los asuntos relacionados con China».

A su vez, agregó que «China está lista para trabajar con Hungría para convertir las relaciones chino-húngaras en un modelo de relaciones entre Estados que se caracterice por una mayor madurez y confianza mutua».

LINK ORIGINAL: Telesur TV

Entornointeligente.com