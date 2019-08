China: Padres viven minutos de terror cuando su hijo de 3 años cae a una alcantarilla [VÍDEO]

Entornointeligente.com /

En el vídeo se puede contemplar el instante en que un pequeño niño de 3 años procedente de China estuvo a punto de perder la vida cuando dio un paso en falso y cayó involuntariamente en un pozo profundo.

Antes del aterrador capítulo el niño transitaba junto a sus padres en una de las calles de la ciudad de Zunyi , provincia de Guizhou ( China ). Las cámaras recién empezaron a captar el momento cuando el pequeño es descuidado por sus padres, sin imaginar, que esa negligencia pudo costar la vida de su heredero.

PUEDES VER: ¿Cómo combatir las inundaciones? Indonesia sorprende y construye barrios sobre centros comerciales Como se aprecia en el vídeo el niño avanza campante hasta toparse con la tapa de la alcantarilla . Al no presenciar que la cubierta redonda estaba mal ubicada, el pequeño avanzó, preso de la curiosidad y la alegría característica de su edad, y saltó sobre la tapa.

Pasó lo que tenía que pasar. La cubierta se volteó y el niño cayó al fondo. Sus padres, al darse cuenta del descenso, corren desesperadamente para auxiliar a su hijo. El padre, intenta ingresar, pero no puede. Sin embargo, en el segundo intento, estirando sus brazos, pudo sacar ileso a su hijo.

LUCKY ESCAPE: This three-year-old boy sustained only minor injuries after falling down a manhole in China.

The broken cover gave way as he stepped on it, and thankfully his father was able to reach in to pull him out. https://t.co/fZYM5kHqn0 pic.twitter.com/bAXl6Qg3xi

— ABC News (@ABC) August 6, 2019 “Había agua sucia adentro y no podía verla con claridad, se cayó adentro pero mantuvo la cabeza en alto. El niño estaba bastante asustado, solo sufría algunos moretones en sus pies”, comentó uno de los testigos de la caída.

El vídeo, que fue difundido por las redes sociales , se convirtió en tendencia con la velocidad de un chispazo. La mayoría de cibernautas generaron debate respecto a la desatención intempestiva y peligrosa que pueden tener los padres con sus hijos.

