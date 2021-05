China lanza un divertido rap a favor de la vacunación para convencer a sus ciudadanos

Compartir Luego de regalar huevos gratis y cupones de descuentos, ahora rap: frente a poblaciones que aún se muestran reacias respecto a la vacunación contra COVID-19, las autoridades chinas lanzaron este martes 18 de mayo un video de hip-hop promocionándola.

Este video, con el insistente estribillo de «vacúnate rápido», fue subido a las redes sociales por el Ministerio de Salud de la provincia de Sichuan, y ha recibido muchos miles de «Me gusta».

«Todos el mundo tiene prisa por inocularse las vacunas chinas, hay otros países que las están esperando día y noche», dice el principal protagonista, mezclado con personal de enfermería ataviado con batas blancas.

Hasta este martes a nivel nacional, se inocularon más de 421,9 millones dosis de vacunas. A pesar de que la cifra puede parecer impresionante, la campaña de vacunación tardó en expandirse en China, frenada por una situación epidemiológica controlada y una falta de sentido de la urgencia por parte de la población.

A mediados de mayo, cerca del 30% de la población china había recibido una primera inyección de una vacuna con dos dosis.

