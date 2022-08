Entornointeligente.com /

O Governo da República Popular da China lançou esta segunda-feira um novo aviso aos Estados Unidos, garantindo que o Exército de Libertação Popular não vai ficar «sentado de braços cruzados» num cenário de visita da presidente da Câmara dos Representantes do Congresso norte-americano a Taiwan, a ilha que disputa a sua soberania com Pequim e cujo território é considerado pelo Partido Comunista (PCC) como parte indivisível do território chinês.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com