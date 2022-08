China inicia ejercicio militar con fuego real cerca de Taiwán

Entornointeligente.com /

El Ejército Popular de Liberación de China inició ejercicios militares a gran escala y actividades de entrenamiento, que incluyen simulacros con fuego real en el espacio marítimo y aéreo de seis zonas alrededor de Taiwán.

Medios locales chinos detallaron que las maniobras iniciadas este miércoles se extenderán hasta el domingo, al tiempo que señalaron que durante las mismas todos los barcos y aeronaves no deben ingresar a las áreas marítimas y al espacio aéreo relevantes.

En tal sentido ahondaron que dichos ejercicios incluirían un simulacro de «bloqueo conjunto, asalto marítimo y entrenamiento de combate terrestre y aéreo», además de demostraciones de armas avanzadas.

�������� Lanzamiento de misiles por parte del EPL. Según medios estatales chinos algunos de los objetivos se encuentran en la costa este de la isla. pic.twitter.com/D61umC8RdN

— Descifrando la Guerra (@descifraguerra) August 4, 2022 Desde la cartera militar China pormenorizaron que, tras la realización de un entrenamiento de tiro con fuego real de largo alcance en el estrecho de Taiwán, y ataques de precisión en áreas específicas en la parte este, se alcanzaron los objetivos perseguidos.

Estas operaciones militares chinas se reactivaron como respuesta a la recién finalizada visita a ese territorio insular de la presidenta de la Cámara estadounidense de Representantes, Nancy Pelosi, la cual fue calificada como una violación a la soberanía nacional y la integridad territorial del gigante asiático.

The kind of democracy referred to by Pelosi is like nothing but a robe with lice crawling all over it. It may look opulent from a distance, but couldn’t stand close scrutiny. pic.twitter.com/EFflIyVVYy

— Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) August 3, 2022 A propósito, el ministro de Exteriores de ese país asiático, Wang Yi, expresó que «los planes de Estados Unidos para contener a China con la ayuda de Taiwán fracasarán y no cambiarán la tendencia inevitable del retorno de la isla a su patria».

Aimismo, La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del bloque instó a todas las partes a abstenerse de cualquier provocación o acción que derive en el aumento de las tensiones que actualmente persisten.

Mientras, medios locales taiwaneses alegan que como consecuencia de los simulacros chinos se han afectado a 18 rutas aéreas internacionales de la isla; y más de 900 vuelos se han visto obligados a modificar su recorrido.

