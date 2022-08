China inició simulacros militares «sin precedentes» con fuego real alrededor de Taiwán

Entornointeligente.com /

Como parte de los ejercicios, el Comando del Teatro Oriental del Ejército de China informó haber realizado disparos de largo alcance en ataques de precisión en áreas específicas del estrecho de Taiwán

El Ejército Popular de Liberación de China (EPL) inició este jueves ejercicios militares «sin precedentes» a gran escala y actividades de entrenamiento, incluidos simulacros con fuego real, en el espacio marítimo y aéreo en seis zonas alrededor de Taiwán, informan medios estatales.

Se prevé que los ejercicios, que se desarrollan desde las 12:00 (hora local) de este jueves, terminen el domingo 7 de agosto a mediodía.

Según informó CCTV, durante estos ejercicios de combate todos los barcos y aeronaves no deben ingresar a las áreas marítimas y al espacio aéreo relevantes.

El Comando informó que se habían logrado los resultados esperados, tras realizar un entrenamiento de tiro con fuego real de largo alcance en el estrecho de Taiwán alrededor de la 1:00 p. m. (hora local) y ataques de precisión en áreas específicas en la parte este.

Poco tiempo después del inicio de los ejercicios, Taipéi reportó que Pekín lanzó dos misiles cerca de las islas Matsu, frente a la costa de China, alrededor de las 2:00 p. m. (hora local), según un informe interno de seguridad de Taiwán, citado por Reuters.

Por su parte, el EPL indicó que se lanzaron varios tipos de misiles convencionales en varias regiones marítimas designadas al este de Taiwán, alcanzando objetivos con precisión. Además, informó que los lanzamientos probaron la precisión de ataque de la fuerza de cohetes y las capacidades de negación de área, recoge Global Times.

Ejercicios militares sin precedentes El martes, Pekín anunció que realizaría «importantes ejercicios» con fuego real en seis zonas marítimas en torno a Taiwán y sus respectivos espacios aéreos, en respuesta a la llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, a Taipéi, que incluían el «despliegue de armas avanzadas» como los misiles hipersónicos DF-17 y aviones de combate furtivos J-20.

Según analistas, citados por Global Times, se trata de ejercicios sin precedentes ya que se esperaba que los misiles convencionales del EPL sobrevuelen Taiwán por primera vez al entrar en un área dentro de las 12 millas náuticas de la isla y la llamada línea media dejaría de existir.

«Si los misiles convencionales del EPL fueran lanzados desde el continente hacia el oeste de Taiwán y alcanzaran objetivos al este, esto significa que los misiles volarían sobre la isla, lo cual no tiene precedentes», señaló el experto militar de la China continental Zhang Xuefeng.

Taiwán en alerta Taipéi ya ha advertido a las empresas navieras y aerolíneas que eviten las zonas en las que se realizan los simulacros.

Un poco antes de que comenzaran los ejercicios, el Ministerio de Defensa de Taiwán emitió un comunicado acusando al Gobierno chino de «comportamiento irracional» por los simulacros con fuego real, señalando que las fuerzas armadas de la isla permanecían en estado de alerta y vigilaban de cerca las actividades del EPL.

Las fuerzas armadas «están operando como de costumbre y monitorean nuestro entorno en respuesta a las actividades irracionales de la República Popular China, con el objetivo de cambiar el ‘status quo’ y desestabilizar la seguridad de la región», escribió la institución en su cuenta de Twitter. «No buscamos una escalada, pero no nos retiramos cuando se trata de nuestra seguridad y soberanía», agregó.

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, visitó esta semana Taiwán, lo que provocó el descontento de Pekín.

Desde China declararon que el viaje de la alta funcionaria estadounidense infringe la soberanía y la integridad territorial del país, al tiempo que representa «una seria violación» del principio de una sola China y de los tres comunicados conjuntos entre Washington y Pekín.

En respuesta a la llegada de Pelosi, Pekín anunció que realizará una serie de «operaciones militares selectivas» e «importantes ejercicios» con fuego real en torno a Taiwán y sus respectivos espacios aéreos.

PLA military drill areas could pose a threat to major ports & shipping lanes in Taiwan, forming a complete blockage. This could be one of the possible action plans for achieving reunification by force in the future: Herman Shuai, a retired army lieutenant general from Taiwan pic.twitter.com/DZv3WPvZUC

— Global Times (@globaltimesnews) August 3, 2022

Video: PLA Eastern Theater Command has sent advanced warplanes to exercise combat takeoffs from different airports and conduct missions in different airspaces. The combat joint exercises are in response to #Pelosi ’s visit to #Taiwan island. pic.twitter.com/hQlciNnCzZ

— Global Times (@globaltimesnews) August 3, 2022

The Eastern Theater Command of the PLA has organized actual combat joint exercises and training around the Taiwan Island. It is a stern deterrent against the recent major escalation of negative acts by the U.S. on the Taiwan question. https://t.co/kWEN0QGdPl pic.twitter.com/uUZUp1jXVl

— CGTN (@CGTNOfficial) August 3, 2022

