China está probando un dron con baterías solares para cruzar el espacio

Entornointeligente.com /

China ha probado con éxito su primer gran dron alimentado totalmente por baterías solares que le permiten alcanzar el espacio cercano, informó este domingo la Corporación de Aviación Industrial de China (AVIC, por sus siglas en inglés).

Se trata del Qimingxing 50, conocido también como ‘Estrella Matutina 50’, que despegó la tarde del sábado desde un aeropuerto en la ciudad de Yulín (provincia de Shaanxi) y permaneció en el aire 26 minutos antes de tocar tierra en la misma pista. Desde el conglomerado estatal aseguran que todos los sistemas del aparato funcionaron bien.

El vehículo aéreo no tripulado cuenta con seis motores eléctricos alimentados por baterías solares situadas en las alas, de 50 metros de envergadura. El Qimingxing es capaz de realizar operaciones de larga duración en el espacio cercano a la altura de hasta más de 20 kilómetros, pudiendo también volar por la noche, asegura Zhu Shengli, diseñador jefe del proyecto, citado por el diario China Daily.

Qimingxing 50, China’s solar-powered unmanned aerial vehicle made a maiden flight on September 3. The UAV can perform high-altitude reconnaissance, forest fire monitoring, atmospheric environment monitoring, geographic surveying, communication and other tasks. pic.twitter.com/keLf2G5K7V

— Global Times (@globaltimesnews) September 4, 2022

Misiones por delante

El ingeniero explicó que el dron, que Zhu no duda en calificar de «cuasi-satélite», se empleará para cumplir tareas de reconocimiento, monitoreo de incendios forestales e inspección ecológica de atmósfera. Asimismo, se planea usar el aparato, que muestra una alta eficacia operacional y amabilidad con el ambiente, para la cartografía aérea y la retransmisión de señales de comunicación, entre otras misiones.

Según Zhu, la nave eléctrica también contribuirá a las investigaciones en ámbitos como las nuevas fuentes de energía, materiales compuestos e ingeniería aeronáutica.

Antes de la AVIC, los dos contratistas espaciales más grandes de China ya desarrollaron y construyeron drones a base de energía solar que son capaces de volar en el espacio cercano.

RT

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com