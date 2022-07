China está preparada para defender sua soberania, diz porta-voz da Força Aérea do país sobre Taiwan

Entornointeligente.com /

31/07/2022 03h55 Atualizado 31/07/2022

1 de 1 Nancy Pelosi deve se aposentar ainda este ano — Foto: GETTY IMAGES/via BBC Nancy Pelosi deve se aposentar ainda este ano — Foto: GETTY IMAGES/via BBC

A China «salvaguardará resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial», disse um porta-voz da Força Aérea neste domingo, referindo-se a Taiwan, à medida que as tensões aumentam sobre a ilha autônoma.

O porta-voz da Força Aérea Shen Jinke foi citado pela mídia estatal dizendo em um show aéreo militar que a Força Aérea tem muitos tipos de caças capazes de circular «a preciosa ilha de nossa pátria».

A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, número 3 na linha de sucessão presidencial, sinalizou na sexta-feira que estava embarcando em uma viagem à Ásia. Ela não mencionou Taiwan, mas a especulação de uma visita lá se intensificou nos últimos dias, alimentando as tensões.

O gabinete de Pelosi disse que ela visitará quatro países asiáticos, a partir deste domingo, sem mencionar Taiwan em meio a intensa especulação de que ela pode visitar a ilha autogovernada reivindicada pela China.

«Nancy Pelosi está liderando uma delegação do Congresso para a região do Indo-Pacífico, incluindo visitas a Cingapura, Malásia, Coréia do Sul e Japão», afirmou o gabinete da deputada.

Xi Jinping x Biden

‘Aqueles que brincam com fogo só vão se queimar’, diz Xi Jinping a Joe Biden ao falar sobre Taiwan

O presidente chinês, Xi Jinping, alertou seu colega dos EUA, Joe Biden , na quinta-feira, que Washington deve respeitar o princípio de uma só China e «aqueles que brincam com fogo perecerão por ele».

Shen disse no domingo: «A Força Aérea tem a firme vontade, total confiança e capacidade suficiente para defender a soberania nacional e a integridade territorial».

O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse na sexta-feira que os Estados Unidos não viram evidências de atividade militar chinesa iminente contra Taiwan .

