China en alerta ante paso de dos buques de EE.UU. por Taiwán

El Ejército Popular de Liberación de China decretó este domingo alerta máxima tras detectar el paso de dos navíos de la Armada de Estados Unidos, el USS Chancellorsville y el USS Antietam en aguas internacionales del estrecho de Taiwán.

En este sentido, el portavoz del ejército chino, el coronel Shi Yi, las tropas se mantienen monitoreando los movimientos de los buques en la zona, precisando que se encuentran atentos para responder a cualquier provocación derivada de la maniobra.

De acuerdo con la Marina de Estados Unidos, la presencia de estos navíos en aguas taiwanesas se debe a que realización de una operación en curso que pueda tardar de ocho a 12 horas.

— SCS Probing Initiative (@SCS_PI) August 28, 2022 «Los cruceros de misiles guiados están realizando un tránsito de rutina por el estrecho de Taiwán, estos barcos transitaron por un corredor en el estrecho que está más allá del mar territorial de cualquier Estado ribereño», señaló la Séptima Flota de EE.UU.

Vale precisar que, con anterioridad, el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para la región Indo-Pacífico, Kurt Campbell, recalcó que su nación continuaría «volando, navegando y operando donde lo permita el derecho internacional», incluyendo la ejecución de maniobras estándar a través del estrecho de Taiwán.

— 7th Fleet (@US7thFleet) August 27, 2022 En respuesta, la Cancillería china indicó que estas actitudes de apoyo externo al separatismo no serán toleradas y tomará medidas enérgicas para asegurar su soberanía e integridad territorial.

