China divulga planos para «reunificação pacífica» com Taiwan sem «renunciar ao uso da força»

Numa altura em que os vários ramos das suas Forças Armadas entravam no sexto dia de exercícios militares sem precedentes em redor de Taiwan, em resposta à visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, à ilha, o Governo da República Popular da China publicou esta quarta-feira o seu terceiro «livro branco» sobre os méritos e sobre os seus planos «mais sinceros» para uma «reunificação pacífica» com o território. A realização dessa «missão histórica», sublinha, no entanto, não se coibirá de envolver o recurso à força, se necessário.

