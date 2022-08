China convoca a su embajador en EE. UU. por visita de Pelosi a Taiwán

Entornointeligente.com /

Durante su conversación con el embajador Nicholas Burns, el viceministro de Asuntos Exteriores, Xie Feng, expresó «fuertes protestas» por la visita de la legisladora demócrata a la isla autónoma, que China considera parte de su territorio. Lee también: Taiwán, China y EE. UU.: siete décadas de tensión entre Washington y Pekín «El movimiento es extremadamente indignante y las consecuencias son extremadamente graves», dijo Xie, según recoge la agencia de noticias estatal china Xinhua. «China no se quedará de brazos cruzados», añadió. El viaje de Pelosi, la funcionaria estadounidense de más alto nivel que visita Taiwán en 25 años, disparó las tensiones entre las dos mayores economías del mundo, y Pekín lo consideró una gran provocación. Xie dijo que Estados Unidos «pagará el precio de sus propios errores» e instó a Washington a «abordar inmediatamente sus errores y tomar medidas prácticas para deshacer los efectos adversos causados por la visita de Pelosi a Taiwán», informó Xinhua. Lee también: Varios barcos de guerra de EEUU navegan por la región de Taiwán La demócrata llegó a Taiwán el martes por la tarde, en avierto desafío a las advertencias chinas. «Taiwán es el Taiwán de China, y Taiwán acabará volviendo al abrazo de la patria. El pueblo chino no tiene miedo de los fantasmas, la presión y el mal», dijo Xie a Burns, según Xinhua. No hubo comentarios inmediatos de Washington. Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

Más en Andina: La Casa Blanca aseguró que «no hay ninguna violación o problemas de soberanía» con la visita de la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. https://t.co/QLWQ6cVUMh pic.twitter.com/2N4vEbMsKy

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 2, 2022 (FIN) AFP/LIQ Publicado: 2/8/2022 Noticias Relacionadas EE. UU. aprueba nueva ayuda militar a Ucrania, incluidos sistemas de cohetes EE. UU. detecta por primera vez dos casos de viruela del mono en niños EE. UU.: La «sorpresiva» salida de Rusia de la Estación Espacial es «desafortunada» Kentucky pide ayuda al Gobierno de EE. UU. ante las gigantescas inundaciones Inundaciones en EE. UU. elevan número de muertes a 25 China convoca a su embajador en EE. UU. por visita de Pelosi a Taiwán

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com