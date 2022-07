¿China avanzando en América Latina?

Entornointeligente.com /

Mientras que Occidente ha ignorado en gran medida a América Latina, o ha tratado de obligar a la región a doblegarse a su voluntad, China ha estado ofreciendo a los actores regionales enormes beneficios, sin ninguna condición (al menos no por adelantado). Si Estados Unidos y Europa no cambian de estrategia, podrían terminar perdiendo una región crítica y la nueva guerra fría

MADRID – ¿Occidente está perdiendo América Latina? Durante la Guerra Fría, esta cuestión se discutió febrilmente en Washington, DC y más allá. Ahora, el regreso de la competencia entre las grandes potencias y la posible reactivación de las esferas de influencia, junto con la reciente ola de victorias electorales de la izquierda en la región le dan una renovada prominencia.

Para Occidente, el espectro inminente de un conflicto candente con regímenes autoritarios, desde Rusia hasta China, ha resaltado nuevamente la importancia de América Latina como socio. Sin embargo, al mismo tiempo, Estados Unidos y sus aliados están preocupados por la guerra en Ucrania, incluidas -entre otras cosas- sus implicaciones para los mercados energéticos y la prosperidad económica.

La agitación política en América Latina hará que el compromiso efectivo sea aún más difícil. Aunque la región ha estado plagada durante mucho tiempo de corrupción, desigualdad y crisis de confianza, logró un progreso significativo en los últimos años, con la reducción de la pobreza, a menudo lograda a través de experimentos de política social financiados por la exportación de productos básicos, que apuntala la estabilidad política.

Pero la pandemia interrumpió este proceso y dio paso a un período de malestar económico e inestabilidad política. Los sistemas de partidos políticos tradicionales de América Latina ahora se han derrumbado, y la región parece estar firmemente atrapada por el populismo y la polarización.

Cinco de los seis países sudamericanos más poblados ahora están dirigidos por gobiernos de izquierda, aunque cortados de una tela muy diferente a los regímenes cubano o venezolano. El líder de Perú, Pedro Castillo, es un marxista autoproclamado. En Chile, que alguna vez fue el bastión de las políticas de libre mercado en la región, está a cargo el activista de izquierda Gabriel Boric. Colombia, considerada durante mucho tiempo un referente de la política latinoamericana, eligió recientemente al exguerrillero Gustavo Petro como su presidente. Y Brasil, el país más poblado de la región y su economía más grande, bien podría unirse a sus filas cuando celebre sus próximas elecciones presidenciales en octubre.

Mientras tanto, sigue aumentando la evidencia de la disminución de la influencia de Occidente en América Latina. En la Asamblea General de las Naciones Unidas en febrero pasado, cinco países latinoamericanos se negaron a condenar la invasión rusa de Ucrania (Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua se abstuvieron y Venezuela se negó a participar en la votación). Y muchos gobiernos latinoamericanos se han negado a unirse a Occidente para imponer sanciones a Rusia. Esto ha alimentado la especulación de que la región está lista para reanudar una postura de no alineación al estilo de la Guerra Fría.

Además, varios líderes latinoamericanos, incluidos el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente boliviano Luis Arce, prometieron boicotear la Cumbre de las Américas del mes pasado si se excluía a sus homólogos cubano, venezolano y nicaragüense. Una cumbre fallida, y una gran vergüenza para la administración del presidente estadounidense Joe Biden, era una clara posibilidad.

La reunión finalmente se salvó. Pero el resultado, una declaración pro forma sobre la migración y una Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica algo desdentada, no fue impresionante. Además, López Obrador cumplió su amenaza de no presentarse, y Bolivia, El Salvador, Guatemala y Honduras enviaron ministros, en lugar de jefes de estado o de gobierno. Puede que no haya sido una debacle, pero tampoco dejará una marca duradera en los asuntos hemisféricos.

Esto refleja tanto los fracasos occidentales como los desarrollos políticos latinoamericanos. Aunque Biden no ha mantenido la hostilidad hacia América Latina de su predecesor, Donald Trump, su administración no ha logrado implementar una política efectiva de compromiso regional. Los países latinoamericanos están frustrados con la aparente indiferencia de Biden hacia ellos y su voluntad de dejar que las consideraciones internas, incluidas las elecciones de mitad de período que se avecinan y la política de los estados con grandes electorados hispanos, como Florida, impulsen la política.

Europa no lo ha hecho mejor. Desde que acordó «en principio» un acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur, un acuerdo que aún no se ha ratificado, el enfoque de la Unión Europea hacia América Latina ha sido mediocre. No logró una diplomacia pandémica efectiva, y ahora su atención está consumida por la guerra en Ucrania, incluidos los imperativos de reforzar su seguridad y desconectarse de la energía rusa.

Mientras tanto, China continúa expandiendo su presencia en América Latina. De 2002 a 2021, el comercio total de China con la región se disparó, de 18,000 millones de dólares a casi 449,000 millones de dólares. A este ritmo, superará los 700,000 millones de dólares para el 2035. Estas ganancias han sido impulsadas en parte por los acuerdos de libre comercio con Chile, Costa Rica y Perú.

China también está trabajando para llegar a un acuerdo con Ecuador y ha involucrado a 21 países latinoamericanos en su iniciativa La Nueva ruta de la Seda.

Beijing ha logrado este éxito al ofrecer todas las ventajas del comercio y la inversión, sin ninguna de las condiciones. Como lo expresó un comentarista, Estados Unidos tiene un enfoque al estilo del Vaticano para América Latina, con muchas reglas y condiciones establecidas por adelantado, mientras que China ofrece la fácil bienvenida de los misioneros mormones. Esto no quiere decir que China no haga demandas, pero éstas no llegan hasta más tarde, a menudo en forma de cláusulas ocultas. Para cuando salen a la luz, China tiene un punto de apoyo sólido en la región, que incluye una presencia militar creciente.

Occidente no puede darse el lujo de perder América Latina hoy más de lo que la pudo perder durante la Guerra Fría. Como productor clave de combustible y alimentos, la región puede llenar importantes vacíos en la cadena de suministro. Más fundamentalmente, revitalizar el orden internacional basado en reglas requerirá que Occidente logre una especie de masa crítica con socios y aliados, incluida América Latina.

Por eso Occidente debe trabajar urgentemente para reconstruir su credibilidad perdida en América Latina. Esto requerirá tiempo, compromiso y peso diplomático. Como primer paso, Estados Unidos y Europa deberían buscar construir una cooperación en áreas de interés mutuo, como el cambio climático, la salud pública y la migración. La próxima presidencia española del Consejo de la UE ofrece una importante oportunidad para impulsar el progreso. En todo caso, habrá que tomar medidas en los próximos meses.

Revivir las relaciones con América Latina no será fácil en el clima político polarizado que prevalece en gran parte de Occidente. Pero cuando hay tanto en juego como hoy, no podemos darnos el lujo de mantener la cabeza enterrada en la arena.

Ana Palacio, exministra de Relaciones Exteriores de España y exvicepresidenta senior y consejera general del Grupo del Banco Mundial, es profesora invitada en la Universidad de Georgetown.

