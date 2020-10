Matthew McConaughey como Duende Verde en Spider-Man 3

Entornointeligente.com /

Matthew McConaughey podría ser el Duende Verde en Spider-Man 3 – PARAMOUNT / SONY – Archivo En el pasado, Matthew McConaughey ya ha estado a punto de unirse al Universo Marvel, siendo su papel rechazado más sonado el del planeta viviente Ego en Guardianes de la Galaxia Vol. 2, que finalmente acabó siendo para Kurt Russell. Y ahora podría tener una nueva oportunidad, porque Marvel está pensando en él para interpretar a Norman Osborn, también conocido como Duende Verde, en Spider-Man 3. Según informa Express, McConaughey es el favorito de Kevin Feige y su equipo para dar vida a la nueva versión del jefe de industrias Oscorp, un papel que en la trilogía de Sam Raimi interpretó magistralmente Willem Dafoe. El Duende Verde es uno de los enemigos más antiguos de Spider-Man, además de ser uno de los integrantes de los Seis Siniestros, así que de una forma u otra su anexión al UCM parece inevitable. Por otro lado, la influencia de Osborn en el Universo marvelita es larga y abarca a un sinfín de personajes, no sólo a Spider-Man, por lo que su adhesión al UCM podría abrir la puerta a una amenaza comparable a la del mismísimo Thanos, de una forma más terrenal y menos cósmica. A esto hay que añadirle que Doctor Strange ha sido confirmado para la próxima película del trepamuros, lo que quiere decir de alguna forma entrarán en juego las realidades paralelas. En ese aspecto, también destacan los rumores de un posible regreso tanto de James Franco como de Dane DeHaan en su papel como Harry Osborn, el segundo Duende Verde, en las anteriores películas de Spider-Man Aunque por el momento Marvel no ha confirmado los rumores sobre el próximo Duende Verde, si finalmente el papel acaba siendo para McConaughey, este podría dar a Norman Osborn tanto el toque de carisma como de oscuridad que tanto le caracterizan en las viñetas. De hecho, y pese a que ahora mismo esto no es más que un rumor, ya hay algunos fans entusiastas que se han atrevido a imaginar cómo luciría el actor de Dallas Buyers Club como el letal Duende Verde. Y el resultado, cuanto menos, es espectacular. Spider-Man 3 con Tom Holland como protagonista, tiene previsto su estreno el 17 de diciembre de 2021.

