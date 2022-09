Chimaev falla el peso, pelea contra Díaz en duda

Entornointeligente.com /

LAS VEGAS – El evento principal programado de UFC 279 está en peligro después de que Khamzat Chimaev falló el peso por 7.5 libras el viernes por la mañana en el UFC Apex.

Chimaev y Nate Díaz fueron contratados para una pelea de peso welter para encabezar UFC 279 el sábado por la noche en T-Mobile Arena. El límite de peso welter para un combate sin título es de 171 libras y Chimaev pesó 178.5 libras. Díaz pesó 171 libras.

A última hora de la mañana del viernes, el estatus de la pelea más importante de la cartelera de PPV estaba en peligro.

Para complicar aún más las cosas, se suponía que esta sería la pelea final en el contrato de UFC de Díaz, el favorito de los fanáticos de 37 años, quien sería agente libre después de este fin de semana. No está claro qué sucedería contractualmente si Díaz no pelea el sábado.

Chimaev, de 28 años, es una de las mayores estrellas en ascenso de UFC y era un favorito de -1000, según Caesars Sportsbook, contra Díaz. UFC esencialmente programó esta pelea para darle a Chimaev un enfrentamiento con una gran estrella en Díaz que se suponía que ganaría.

Selecciones Editoriales UFC cancela conferencia tras pelea en backstage 18h Carlos Legaspi | ESPN Digital Einstein, cannabis y mucho más: dos días en el 209 con Nate Díaz 5h Marc Raimondi | ESPN 1 Relacionado Chimaev ha tenido una semana extraña. Tuvo un altercado verbal con el peso mediano Paulo Costa el miércoles en el UFC Performance Institute y el jueves antes de la conferencia de prensa de UFC 279, Chimaev tuvo un altercado con Kevin Holland , quien está en la cartelera de UFC 279, programado para pelear contra Daniel Rodríguez . Chimaev pateó a Holland durante la trifulca. La conferencia de prensa fue cancelada .

Cuando Chimaev se pesó el viernes por la mañana, se encogió de hombros y no mostró arrepentimiento por el fallo masivo. Más tarde, publicó un meme bromeando sobre perder peso en Twitter.

Los peleadores del evento coestelar dieron el peso para UFC 279. Tony Ferguson y Li Jingliang pesaron 170.5 cada uno. Holland pesó 179.5 libras y Rodríguez 179 para su pelea de peso pactado de 180 libras.

Con información de Marc Raimondi de ESPN

