Chilenos dicen «no» al cambio

Entornointeligente.com /

Santiago, Chile. (AFP) – Una contundente mayoría en Chile rechazó este domingo la propuesta de Constitución que buscaba cambiar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) por otra con más derechos sociales, en un resultado que superó las expectativas más optimistas de la oposición conservadora. Más de 15 millones de electores estaban convocados a las urnas en una jornada con alta participación por voto obligatorio y en gran parte del país se impuso la opción en contra de la Constitución. Con el 88,08% de los votos escrutados, el «Rechazo» se imponía con 62% frente al «Apruebo» que obtuvo 38%, informó el servicio electoral. El proyecto consagraba una «plurinacionalidad» indígena y establecía un nuevo catálogo de derechos sociales en salud, aborto, educación y pensiones, con un marcado énfasis medioambiental y de protección de nuevos derechos, aunque mantenía la economía de mercado. «Es una derrota a la refundación de Chile», dijo Javier Macaya, presidente del partido ultraconservador UDI. «Vamos a continuar con la voluntad de continuar el proceso constituyente, vamos a cumplir nuestro compromiso», prometió en una rueda de prensa, rodeado de seguidores del «Rechazo» que festejaban. «Tremenda paliza del rechazo sobre el apruebo. Nadie anticipó esta distancia de más de 20 puntos porcentuales», indicó la socióloga Marta Lagos, fundadora de la encuestadora Mori, que calificó el resultado como «fracaso estrepitoso», escribió el Twitter . El plebiscito de octubre de 2020 para decidir entrar a un proceso constitucional, tras la gran revuelta social de 2019 en reclamo de mayor justicia social, contó con el apoyo de casi 80% del electorado. El «Apruebo» venció casi únicamente entre una mayoría de los chilenos en el exterior, donde había unos 100.000 electores inscritos. El nuevo texto, de 388 artículos y elaborado durante un año por una Convención Constitucional, consagraba un «Estado social de derechos», en respuesta a reclamos expresados en las masivas manifestaciones de octubre de 2019. Los elementos que más divisiones provocaron del proyecto fue haber consagrado la plurinacionalidad indígena y haber incluido en su nuevo catálogo de derechos sociales el aborto, el derecho a la vivienda «digna» en un texto con un marcado énfasis medioambiental que sin embargo mantenía el modelo de economía de mercado. Todas las encuestas habían anticipado el triunfo del «Rechazo» pero ninguna con tanta holgura. «Es un desastre, estoy super triste. No puedo creer esto. Hemos pasado muchas cosas en la calle para terminar así», dijo a la AFP María José Pérez, de 33 años, partidaria del «Apruebo» frustrada en Plaza Italia, donde cientos se juntaban a compartir su frustración. UNIDAD NACIONAL El presidente de Chile, Gabriel Boric, había asegurado horas atrás que cualquiera fuese el resultado convocará a la «unidad nacional» en un ejercicio con «más democracia» para superar fracturas sociales, al votar entre aplausos en su ciudad natal de Punta Arenas. La expresidenta Michelle Bachelet, muy popular en el país, dijo que de ganar la opción «rechazo» como anticiparon los sondeos, «las demandas de los chilenos no van a quedar satisfechas» y se debería convocar a un nuevo proceso constituyente. La exmandataria votó en Ginebra, Suiza, donde acaba de dejar su cargo como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Los actos de cierre de campaña el jueves en la capital de este país de casi 20 millones de habitantes, dieron dos fotos que contrastan con los pronósticos. La fiesta callejera del «Apruebo» había convocado entre 250.000 y 500.000 personas, según los organizadores, mientras el acto de cierre del «Rechazo» consistió en un evento de no más de 400 personas. La socióloga Marta Lagos había anticipado que la foto de Santiago, donde finalmente también ganó el «Rechazo», no significaba que el «Apruebo» triunfara porque «tiene mucha desventaja en el sur y en el norte del país», zonas que sufren violencia e inseguridad, agrega Lagos. Mientras en el sur hay conflictos sobre tierras que reclaman grupos de indígenas Mapuche, en el norte se produce un incesante ingreso de inmigrantes sin papeles que viven en las calles y que ha generado la aparición de mafias de traficantes de personas.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Lunes 05 Septiembre, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com