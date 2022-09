Entornointeligente.com /

Juan Aníbal Bar­ría Gar­cía, Am­bas­sador of the Re­pub­lic of Chile to T&T vis­it­ed the St Vin­cent Street of­fices of Guardian Me­dia Ltd yes­ter­day, where he met man­ag­ing di­rec­tor Dr Kar­ri­an Hep­burn Mal­colm and com­mu­ni­ca­tions spe­cial­ist Kristy Ram­nar­ine.

