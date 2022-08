Chile Vamos oficia al Minsal tras contratación de condenado por incendio y hermano de vocero de la CAM en Seremi

Entornointeligente.com /

El Seremi de Salud de la Región de La Araucanía, Andrés Cuyul, confirmó este miércoles que la entidad contrató como encargado de comunicaciones al periodista Pascual Pichún, quien el 2003 fue condenado a cinco años por un incendio contra un camión forestal, y que además es hermano de Juan Pichún, uno de los voceros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

«Él es un colega de ustedes, es un periodista, padre de familia. Él hace un tiempo, el año 2003, tuvo un problema judicial, él cumplió condena, cumplió con los requisitos y no tiene ninguna inhabilidad para ejercer cargos público», manifestó el seremi.

Según dijo, «por tanto así como muchas personas que han tenido un proceso de rehabilitación, él está inserto en la sociedad y está trabajando en este caso en el servicio público».

Junto con esto, Cuyul descartó que Pichún pertenezca a la CAM y afirmó que «no tiene militancia para nada».

Luego de que se conociera esta información, desde Chile Vamos anunciaron que oficiarán al Ministerio de Salud para que se pronuncie y explique la contratación del periodista.

Al respecto, el diputado RN Miguel Mellado indicó que «hemos oficiado al Minsal por la contratación de Pascual Pichún en la Seremi de Salud de La Araucanía. Pascual fue sentenciado el 2003 por ataques incendiarios y nosotros no sabemos cuáles son las circunstancias en las cuales fue contratado y si efectivamente cumple los criterios por los cuales el cargo fue creado, si este fue un concurso público o una elección a dedo, o si efectivamente cumplió la pena que corresponde (…) No sabemos los antecedentes penales y judiciales. Esperamos que la ministra responda con prontitud para ver cómo se está gastando la plata de todos los chilenos».

En tanto, el jefe de bancada de diputados UDI, Jorge Alessandri, criticó la contratación y aseguró que «no cabe más que preguntarle a la ministra de salud Begoña Yarza si está de acuerdo , si visó esta contratación y si cuando el Gobierno decía a que no iba a perseguir ideas, esto significaba contratar a todos los parientes directos de los miembros de la CAM. Esos que llaman a a quemar, esos que estuvieran detrás de muchas muertes. La ministra se tiene que pronunciar y los chilenos tenemos que luchar porque los recursos fiscales se usen en beneficio de todos y no de los violentos».

Mientras que desde el Partido Republicano, el diputado Mauricio Ojeda expresó: «Cosa concreta es que fue efectivamente condenado por un delito tremendamente sensible en La Araucanía, delito de incendio. El seremi de Salud dice que no tiene nexo con la CAM. Y es ahí donde creo que está el problema porque todos tienen derecho a rehabilitarse, pero lamentablemente los integrantes de la CAM actúan encapuchados, por lo tanto no podemos dar certeza de que pertenece o no a la Coordinadora Arauco Malleco».

