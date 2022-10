Chile Vamos, DC y oficialismo avanzan en «bordes» del proceso en medio de surgimiento de instancia alternativa de diálogo

Entornointeligente.com /

Dos horas y media duró el almuerzo entre el oficialismo, la DC y Chile Vamos este martes para acercar posiciones y generar una lista de «principios» del nuevo proceso constituyente que presentarán el próximo jueves a todas las fuerzas con representación parlamentaria.

Cuando salieron contaron poco de las definiciones: aseguraron que hubo acercamientos pero aún hay diferencias «gruesas» y que este miércoles se reunirán de nuevo desde las 14:00 en el mismo lugar para continuar con la decena de temas incluidos en el documento que están trabajando. Esto con el fin de llegar con ese insumo a la cita con todos los partidos de este jueves.

En concreto, lo que transmitieron desde el oficialismo es que hubo un punto en común en cuanto al establecimiento del Estado social y democrático de derecho como un principio, lo que implica un cambio con respecto a la semana pasada, cuando los partidos de gobierno se resistían a entrar en temas de «contenido».

Esas aprensiones se suavizaron esta jornada, pero aún quedan diferencias sustanciales sobre qué implica el Estado social de derecho en relación a los derechos sociales, porque la centroderecha insiste en la posibilidad de la libertad de elección, por ejemplo en seguridad social. Mientras, el oficialismo apunta a que eso es la base del Estado subsidiario y aquello es hasta el minuto una de las mayores trabas.

«Hay diferencias gruesas con Chile Vamos, que hoy son un freno para poder lograr un acuerdo y quiero señalarlo honestamente (…) hay ciertos elementos que deben ser debatidos democráticamente porque son el corazón de la discusión pública en Chile, por ejemplo la propiedad sobre el agua, el lucro de las Isapres, de las AFP. Si esos elementos quieren amarrarse para el próximo proceso, no vamos a tener un proceso sano, democrático y honesto con la ciudadanía», dijo Diego Ibáñez (CS).

«Hemos avanzado, hemos encontrado acuerdo en algunos principios», aseguró el secretario general de RN, Diego Schalper . «Obviamente nosotros hablamos por una coalición, por unas bancadas, y a la luz de las conversaciones que hemos tenido y los disensos que subsisten, vamos a conversar con nuestras bancadas, con nuestros partidos, y mañana nos vamos a encontrar en la misma hora y mismo canal», respondió.

La dinámica de la jornada fue enfrentar ambas propuestas e intentar encontrar puntos en común entre los temas que plantea cada sector. En esa lógica, se logró avanzar en la idea de plantear el reconocimiento a los pueblos originarios y desde el oficialismo también hay apertura a consagrar otros puntos solicitados por la oposición, como el «derecho a la vida», pero sin «apellidos», dice un parlamentario. Es decir, sin que eso signifique entrar en la discusión sobre el aborto.

Otro punto que se habría abordado brevemente tiene que ver con el órgano. Esta, de hecho, fue una de las discusiones que marcó la previa a la cita: si las bases constitucionales podían discutirse antes que el diseño del órgano, o ambas conversaciones debían darse al mismo tiempo.

«Hablamos de las bases, de los principios, de los mecanismos, de los órganos. De lo dogmático y de lo orgánico de la Constitución, hicimos un pimponeo con varios puntos. Esperamos tener un documento formal para presentar el jueves», aseguró el senador DC Francisco Huenchumilla.

«La negociación y el acuerdo es uno solo, no vamos a presentar un acuerdo en una materia y días después, otro. Es evidente que va todo junto y por lo tanto tenemos que hablar todos los temas. En ese sentido, el senador Huenchumilla tiene razón. Ahora no se pueden discutir todos los temas al mismo tiempo porque si no es poco productivo y hemos decidido partir por los principios constitucionales. Nosotros preferíamos partir por los principios y la contraparte estuvo de acuerdo con que eso era la mejor manera», remarcó el diputado UDI Guillermo Ramírez.

Para el presidente del PC, Guillermo Teillier , «el orden de los factores no altera el producto». «Tenemos que llegar a un acuerdo integral y ese acuerdo integral comprende los principios y también los mecanismos, porque si no llegamos a acuerdo en ambas no hay acuerdo», afirmó.

La incomodidad por la mesa paralela

Y si bien el ánimo de la conversación fue positivo y varios de los interlocutores transmitieron que es probable que este miércoles se alcance un documento conjunto sobre este punto, un grupo de «descolgados» enturbió el escenario durante la tarde.

Mientras los interlocutores del oficialismo, la DC y Chile Vamos se retiraban del Congreso Nacional tras la reunión, una mesa paralela de conversaciones surgía formalmente con personeros desde la DC al Partido Republicano acusando que se los estaba excluyendo y que no se sentían representados.

Esa fue la escena que dejó sorprendidos a varios de los representantes del oficialismo que todavía estaban en el Senado, y que incluso molestó a algunos de ellos. La razón principal: la presencia de la DC en esa otra instancia, de la mano de los senadores Matías Walker y Ximena Rincón, cuyo partido ya estaba sentado en las conversaciones más chicas a través del senador Francisco Huenchumilla.

Durante la tarde, desde el oficialismo hacían foco que esta «mesa paralela» estaba constituida principalmente por parlamentarios que no respaldan un nuevo proceso constituyente, por lo que la presencia de Rincón y Walker generaba cierta incomodidad. Con el paso de las horas, de hecho, ambos retrocedieron: Walker declaró que el jueves asistiría a la reunión oficial, no a la alternativa, y lo mismo haría la senadora Rincón.

