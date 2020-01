Chile va por las torres sudafricanas en la ATP Cup

Entornointeligente.com /

El equipo chileno en la ATP Cup jugaru00e1 hoy en Brisbane a partir de las 21.00 para dejar atru00e1s su cau00edda frente al cuadro francu00e9s, el viernes por la noche. Si bien el punto obtenido en el dobles fue clave para no arruinar totalmente las esperanzas de pasar de ronda, el equipo nacional debe ganar hoy frente a los sudafricanos para aspirar a seguir en la copa. Tras el triunfo serbio por 3-0 sobre los africanos, salvar la clasificaciu00f3n en la u00faltima fecha frente al plantel encabezado por el Novak Djokovic aparece como una misiu00f3n compleja. n En los nu00fameros, Sudu00e1frica asoma como un rival difu00edcil, pero accesible. Estu00e1 comandado por las dos torres, Kevin Anderson (2,03m) y Lloyd Harris (1,93m) y curiosamente el equipo tambiu00e9n estu00e1 conformado por el mu00e1s bajo del torneo, el joven tenista Khololwan Montsi que, a sus 17 au00f1os, mide 1,55m. n Anderson, de 33 au00f1os, antes de enfrentar ayer a Nole, no disputaba un partido desde Wimbledon del au00f1o pasado. A mediados de 2018 era quinto del ranking ATP, sin embargo, hoy estu00e1 relegado en la 91u00aa posiciu00f3n debido a graves lesiones en la rodilla y el codo que lo marginaron del circuito por casi toda la temporada. A pesar de su forma actual, no hay que subestimarlo, pues en sus papeles hay finales del US Open y de Wimbledon. Ademu00e1s, en la primera fecha complicu00f3 al segundo del escalafu00f3n mundial, quien debiu00f3 resolver ambos sets en tie break. n Por ser la segunda raqueta nacional, Nicolu00e1s Jarry (77u00ba) jugaru00e1 frente a Lloyd Harris (99u00ba) en el primer turno. La u00fanica vez que se han enfrentado fue en un partido por la segunda ronda de la qualy del ATP 250 de Shenzhen en 2017. En esa ocasiu00f3n el resultado favoreciu00f3 al sudafricano, quien se adjudicu00f3 el encuentro por 4-6, 6-4 y 6-4 para impedir que Nico disputara el cuadro principal. n A pesar de la cau00edda frente a Benoit Paire, Jarry estu00e1 conforme con su rendimiento tras su debut con Dante Bottini al mando. u201cPara ser el primer partido de la temporada, no estuvo mal. Con todos los cambios tengo dos oportunidades mu00e1s en los pru00f3ximos du00edas y trataru00e9 de recuperarmeu201d, declaru00f3 Nico. n Una realidad distinta es la que viviru00e1 Christian Garin (33u00ba), quien jugaru00e1 frente a Anderson en el segundo turno de la jornada. n La mejor raqueta nacional hizo un anu00e1lisis respecto a su cau00edda frente a Gau00ebl Monfils: u201cEn este formato hay que estar a 100% en todos los puntos. Perdimos contra Francia, que es un muy buen pau00eds. Tienen de los mejores jugadores del mundo. Es asu00ed. Tenemos que jugar todo los puntos al 100. Nico estuvo cerca hoy du00eda. Yo igual creo que tuve mis oportunidades en el segundo setu201d, declaru00f3 al sitio oficial del ATP. n Para Gago un triunfo en la copa es au00fan mu00e1s relevante, dado que el certamen entrega puntos para el ranking ATP. Por lo tanto, de ganar partidos en singles, podru00eda sumar para estar dentro de los cabezas de serie en el primer grand slam del au00f1o. n Si es que el equipo encabezado por Paul Capdeville quiere asegurar la clasificaciu00f3n como uno de los dos mejores segundos, debe ganar los tres encuentros de hoy en la noche y tambiu00e9n vencer a Serbia, la noche del martes, ademu00e1s de esperar una serie de combinaciones en los demu00e1s grupos. n En tanto, Austria y Dominic Thiem tambiu00e9n lamentaron una derrota. Fue 0-3 ante Croacia. El pupilo de Nicolu00e1s Massu00fa fue sorprendido por Borna Coric, quien se impuso por 7-6 (4), 2-6 y 6-3. n”,”post_title”:”Chile va por las torres sudafricanas”,”post_excerpt”:”El equipo debe ganar todos los partidos si quiere clasificar. Garin, ademu00e1s, se juega la posibilidad de ser cabeza de serie en el Abierto de Australia. “,

