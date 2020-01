Chile también rechazó los actos intimidatorios de Maduro contra el Poder Legislativo

Entornointeligente.com /

Teodoro Ribera Neumann, ministro de Relaciones Exteriores de Chile. REUTERS/Rodrigo Garrido

Teodoro Ribera Neumann, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, dejó clara la postura de su país ante los ataques de las fuerzas de Nicolás Maduro para impedir la elección de una nueva Junta Directiva en la Asamblea Nacional.

“Condenamos los actos intimidatorios de la dictadura de Nicolás Maduro en contra de los diputados elegidos democráticamente y en pleno ejercicio de la AN”, expresó el canciller chileno.

“Boicotear la elección de la mesa directiva es un desesperado intento por acabar con el último reducto democrático en Venezuela”, puntualizó Ribera.

