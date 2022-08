Chile será representado en final internacional de Copa Cervezas de América 2022 por 139 cervezas

Entornointeligente.com /

Después de un paréntesis obligado de dos años, la Copa Cervezas de América volvió y Valdivia será la sede donde se desarrollará la final desde el próximo 24 hasta el 30 de octubre. Hace unos días se escogieron los finalistas de Argentina, Brasil y Chile.

Los 119 productores chilenos que compitieron presentaron 395 cervezas, de las cuales 103 son de la Región de Los Ríos. Los resultados de clasificación se entregaron el sábado 13 de agosto, destacando las categorías de Oro, Plata y Bronce o, en su defecto, ser parte del 30% de los participantes que clasificaron para un segundo intento de alcanzar el podio en octubre.

Algunas que alcanzaron el oro en la competencia fueron la cervecería La Bestia, con su galardonada Belgian Tripel, y cervecería Kunstmann, con Hoppy Lager, ambas de Valdivia; cervecería Original, con su cerveza Pan Queque, de Santiago; cervecería Tencai, con su cerveza Eclipse, de Temuco; cervecería Intrinsical, con The dark side of the chorito, de Santiago; cervecería Rural de Lituache, con La que te dije; cervecería Mowa, con La Llorona, de Valparaíso.

También sobresalió la cervecería Nothus Brewing Company, de Valdivia, que obtuvo medalla de plata, con su cerveza Magnitud 9.5 y bronce con Amanita RED. Además, otras cinco cervezas de su preparación clasificaron a la segunda ronda de octubre. También de Los Ríos destaca la Cervecería Sayka, con la medalla de plata con su cerveza Sun Beer y otra en competencia que pasó a la segunda clasificación.

Para Daniel Trivelli, presidente de la Copa Cervezas de América, la cantidad de participantes «fue una verdadera maratón, pero lo que vimos hasta ahora fue una verdadera celebración de la cultura cervecera latinoamericana».

«Estamos muy satisfechos y esperamos estar en más territorios con los escenarios nacionales el próximo año, llegando a los mercados locales», proyecta Daniel.

Para lograr seleccionar las cervezas premiadas, se contó con un panel de 24 expertos catadores, provenientes de Bélgica, Argentina, Brasil y Chile, los que por dos días consecutivos evaluaron una a una las cervezas participantes.

Leonardo Caiafa, juez director de la Copa Cervezas de América, explica que para evaluar y elegir las mejores cervezas se evalúan según categorías, donde se considera todos sus atributos, desde la presentación de la cerveza, color, gusto, retrogusto, turbidez, espuma, aromas, si el aroma es apropiado al estilo, qué tan expresivo es el sabor y qué tan agradable es.

«El tiempo de evaluación por cerveza es de 10 minutos, se valoran individualmente y luego se hace una discusión entre los jueces. Se evalúa un grupo de cervezas, se hacen comentarios de sus características correctas, incorrectas y mejorables, a eso se le da un puntaje de 0 a 50 puntos, la diferencia entre los jueces no puede ser más de 5 puntos. Luego se continúa con otra cerveza», explica el juez.

Fueron un total de 24 jueces y una de ellas fue Karin Díaz, quien es ingeniero agrónomo y juez profesional certificado de cerveza desde el 2016. «La experiencia en la Copa es súper interesante, realmente es una competencia profesional, llegan cervezas que están en el mercado. Es interesante ver la variedad que hay», comentó.

Otro juez de la Copa, fue Gabriel Lara, que hace 8 años lleva catando cervezas en competencia nacionales e internacionales. Para él, estas competencias sirven para «mejorar la calidad de la cerveza chilena».

Por su parte, Sofía Marfán, desde el 2018 comenzó a catar cervezas y comentó que «se nota cómo ha mejorado año a año la producción de cervezas en Chile».

En octubre se realizará una etapa internacional que reunirá a los demás países para clasificar a sus finalistas -con excepción de Argentina, Brasil y Chile cuya elección ya se hizo- y se realizará además la gran final de la Copa Cervezas de América.

La Copa se realiza en el marco del proyecto FIC 22-09 «Fortalecimiento de gestión de Nodos de negocios de productos regionales», financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional de Los Ríos y su Consejo Regional y ejecutado por la Universidad San Sebastián (Sede Valdivia).

El director del proyecto FIC y académico de vinculación con el medio en Ingeniería Comercial USS, Emilio Becker, destacó estos primeros resultados gracias a la co-creación del proyecto por parte de la mesa técnica, donde participan las Universidades Austral y San Sebastián, Unión Cervecero Los Ríos, Convention Bureau, Cámara de Comercio de Industrias Valdivia, Cervecería Kunstmann, Cervecería Bundor, Cervecería Cuello Negro y Comunidad de mujeres Cerveceras Sur, y del apoyo técnico constante de parte del Gobierno Regional.

El listado de medallistas chilenos y de Argentina y Brasil están disponibles aquí .

