Chile rejeita nova Constituição em plebiscito, diz imprensa local Com 95,87% das urnas apuradas, o placar de 61,92% pela reprovação («Rechazo») e 38,08% pela aprovação («Apruebo») do novo texto; segundo o jornal 'La Tercera', especialistas consideram resultado irreversível. Processo para que se chegasse ao plebiscito começou em 2019, quando o país passou por uma onda de manifestações. Por g1

04/09/2022 21h21 Atualizado 04/09/2022

1 de 2 Votação do plebiscito sobre a nova Constituição em Santiago, no Chile, em 4 de setembro de 2022 — Foto: Pablo Sanhueza/Reuters Votação do plebiscito sobre a nova Constituição em Santiago, no Chile, em 4 de setembro de 2022 — Foto: Pablo Sanhueza/Reuters

Os chilenos votaram neste domingo (4) no plebiscito e rejeitaram a proposta de nova Constituição . Com isso, continua válida a Carta em vigor desde a época da ditadura de Augusto Pinochet (1915-2006).

Por volta das 21h25, com 95,87% das urnas apuradas, o placar era este: 61,92% pela reprovação («Rechazo») e 38,08% pela aprovação («Apruebo») do novo texto. De acordo com o jornal chileno «La Tercera», especialistas consideram esse resultado irreversível.

Promulgada em 1980, a atual Constituição é a base para políticas econômicas tidas como liberais. Ele estabelece que o Estado deve «contribuir para criar as condições sociais» para a realização das pessoas, mas não pode participar de qualquer atividade empresarial.

Já a proposta que foi votada neste domingo descreve o Chile como um «Estado social e democrático de direito», que deve prover bens e serviços para assegurar os direitos das pessoas. Ela não agradou a grande parte da população (veja pontos polêmicos mais abaixo nesta reportagem) .

Se aprovado, o projeto iria para o Congresso, que deveria elaborar leis complementares para garantir que os artigos constitucionais fossem observados. Apesar do resultado, espera-se que haja pressões para que que haja algum acordo político para alterar esse texto ou propor uma nova versão.

O processo para que se chegasse ao plebiscito começou em 2019, quando o país passou por uma onda de manifestações. Os atos políticos nas ruas do país se intensificaram depois que a polícia reprimiu os protestos (no final, 34 pessoas morreram).

Naquela ocasião, como uma resposta aos protestos, o governo decidiu fazer uma votação a respeito de uma nova Assembleia Constituinte. Os chilenos decidiram que sim, deveria ser formulado um novo texto.

Em 2020, então, os chilenos votaram para decidir que queriam fazer uma nova Constituição. No ano seguinte, em 2021, os constituintes foram eleitos para redigir o texto, que foi apresentado aos chilenos e votado neste domingo. O texto ficou com 178 páginas, 388 artigos e 54 normas transitórias.

O atual presidente chileno, Gabriel Boric , afirmou antes do resultado que, seja qual fosse o resultado do plebiscito constitucional, pediria «unidade nacional» em um exercício com «mais democracia» para superar as fraturas sociais.

Em declaração também anterior à apuração, a ex-presidente Michelle Bachelet disse que se a opção pela rejeição vencesse, «as demandas dos chilenos não serão atendidas» e um novo processo deveria ser convocado.

A votação é obrigatória no Chile, depois de uma década em que o voto foi facultativo.

Pontos polêmicos

Veja abaixo algumas definições que foram consideradas polêmicas pelos chilenos:

Fim do Senado – A Constituição vigente divide o Congresso entre a Câmara dos Deputados e o Senado. Este último pode aperfeiçoar o trabalho dos deputados. A proposta de Constituição elimina o Senado e cria duas Câmaras de poder «assimétrico»: um Congresso de Deputados para a formulação de leis e uma Câmara das Regiões só para as leis referentes a acordos regionais, sem o peso que o Senado atual teve até agora. Sistemas de Justiça indígenas – a Constituição de 1980 não faz referência nenhuma aos povos originários. O novo texto propõe autonomia para os indígenas reconhecendo 11 povos e nações, mas não permite atentar contra o caráter «único e indivisível» do Estado do Chile. Entre os pontos mais polêmicos está o reconhecimento dos sistemas jurídicos indígenas, mas com a ressalva de que os mesmos devem respeitar a Constituição, tratados internacionais e que a Corte Suprema terá a última palavra. Igualdade de gênero – A proposta de Constituição define o Chile como uma democracia paritária, na qual as mulheres ocuparão pelo menos 50% dos cargos nos poderes e órgãos do Estado. Aborto – A Constituição de 1980 protege a vida de quem está para nascer. No novo texto, foi incluído o direito à interrupção voluntária da gravidez. Plano de saúde – Hoje, todos os trabalhadores formais devem, obrigatoriamente, destinar 7% de seu salário para a saúde. É possível optar por um plano totalmente privado, mas esse pagamento mensal muitas vezes não cobre totalmente as despesas acarretadas por uma enfermidade. A proposta estabelece que as despesas obrigatórias em saúde sejam 100% destinadas ao sistema público. As pessoas também serão livres para contratar um plano privado. Aposentadorias – desde a Constituição de 1980, as aposentadorias dependem de aportes exclusivamente do trabalhador em fundos de pensões privados que pagam aposentadorias abaixo do salário mínimo de US$ 400 dólares e são 60% menores do que o último salário. A proposta propõe um Sistema de Previdência Social público, financiado por trabalhadores e empregadores.

2 de 2 Uma mulher mapuche vota no plebiscito da nova Constituição no Chile, em 4 de setembro de 2022 — Foto: Juan Gonzalez/Reuters Uma mulher mapuche vota no plebiscito da nova Constituição no Chile, em 4 de setembro de 2022 — Foto: Juan Gonzalez/Reuters

