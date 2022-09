Entornointeligente.com /

O Serviço Eleitoral do Chile (Servel) informou que, segundo dados preliminares, os eleitores do Chile escolheram, nesta segunda-feira, rejeitar a proposta da nova Constituição e seguir com a carta magna herdada da ditadura de Augusto Pinochet.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com