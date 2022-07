Chile mantiene alerta por aumento de casos de viruela del mono

Entornointeligente.com /

El país decretó la «alerta sanitaria» desde el pasado 17 de junio y la extenderá hasta el 30 de septiembre de 2022.

La ministra de Salud de Chile, María Begoña Yarza, informó este sábado que Chile se mantiene en alerta sanitaria con un reporte de 39 casos confirmados de viruela del mono.

LEA TAMBIÉN:

Reabren paso fronterizo entre Chile y Argentina afectado por un temporal

El recordatorio obedece a que el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró este mismo sábado la expansión del virus como una «emergencia de salud pública de importancia internacional».

Begoña Yarza señaló que «el aumento de los casos ha sido sistemático, ha sido en todos los continentes, la forma y los nuevos modos en que se transmite».

�� Ministra @begoyarza :

«La alerta sanitaria (por #ViruelaDelMono ) nos ha permitido tener, no solo la vigilancia que teníamos desde mayo, sino que intensificarla y tener en cada punto de nuestra red la capacidad de sospechar y confirmar los casos» pic.twitter.com/DRGY1DVMPr

— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) July 23, 2022 Hasta el 21 de julio, Chile registró, además, 16 casos dados de alta, un sospechoso y 55 descartados, según apunta el Ministerio de Salud.

Si bien la titular de sanidad llamó a la vigilancia durante su intervención, desde el pasado 17 de junio el Estado decretó la «Alerta Sanitaria» para desarrollar una serie de medidas entre las que figuran establecer residencias especiales para los contagiados.

Chile «se encuentra alerta y tiene la capacidad de evaluar y dar cuidados a toda persona que llegue a un servicio urgencia cuándo tenga lesiones que sean sospechosas», aseguró.

El 17 de junio se registró el primer paciente con viruela en la Región Metropolitana y que pareció infectarse en su reciente viaje a Europa.

With the tools we have right now, we can stop #monkeypox transmission and bring this outbreak under control. It’s essential that all countries work closely with affected communities to adopt measures that protect their health, human rights and dignity. pic.twitter.com/DqyvRtB8w2

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 23, 2022 Cinco fallecidos en África, más de 16.000 infectados, transmisión en 75 países de forma rápida, incluso «en muchos países donde no hubo casos con anterioridad», fueron algunas de las razones por las que la OMS decidió establecer la alerta a la que Chile también se acoge.

La viruela del mono provoca fiebre, dolores de cabeza y musculares, escalofríos, fatiga, inflamación de ganglios y erupción cutánea. Esta última suele ser el síntoma más perceptible.

Aunque los casos más comunes responden a hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, o parejas múltiples, Tedros recordó que » el estigma y la discriminación son tan peligrosos como cualquier virus».

Hace instantes, junto a los subsecretarios @CCuadradoN y @AraosFernando , el Jefe de Epidemiología @ChrisGarciaCL y @opsomschile , nos referimos a la declaración de la #OMS que constituye a la #VirueladelMono como una emergencia de salud pública de importancia internacional. pic.twitter.com/HeQ83LVQoG

— Begoña Yarza Sáez (@begoyarza) July 23, 2022 Chile reportó 8.076 casos de Covid-19 el pasado 22 de julio con un promedio de 6.736 en 7 días, según el Repositorio de datos de Covid-19 del Centro de ciencia e ingeniería de sistemas (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins.

Este panorama exige a las autoridades y población en general mantener la vigilancia de ambas enfermedades para evitar pérdidas humanas y materiales.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com