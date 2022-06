Chile exhibe nuevas pruebas a tres días del fallo de la FIFA sobre Byron Castillo

Entornointeligente.com /

En conferencia de prensa en Santiago, Carlezzo mostró un certificado de bautizo de Castillo, ceremonia que se habría realizado en la localidad colombiana de Tumaco, en el sureño departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador. Lee también: Ricardo Gareca luego de la victoria de Australia: «Vamos a prepararnos con todo» Según el abogado, esta y otras pruebas confirmarían que el futbolista de 23 años es colombiano y no ecuatoriano, y que su participación en la selección de Ecuador durante las clasificatorias sudamericanas estaría viciada. «Ese documento para mí es importantísimo (…) Ese certificado de nacimiento de Byron en Colombia tiene fecha de 25 de noviembre de 1996, está reconocido y validado por la iglesia el 1 de junio de 2022», dijo Carlezzo ante periodistas. El abogado ya argumentó que el certificado de nacimiento ecuatoriano de Castillo es falso. Explicó que el futbolista «nació el 25 de julio de 1998 en Colombia», pero está usando un certificado de nacimiento «del 10 de noviembre en Ecuador». «Sería escandaloso si FIFA desconociera estas informaciones. Son muchas cosas», indicó Carlezzo. La polémica fue develada a principios de mayo cuando la Federación de Fútbol de Chile oficializó ante la FIFA una denuncia en contra de su similar de Ecuador por el «uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad» del jugador Byron Castillo, quien habría nacido en Colombia. Lee también: Perú enfrentará a Australia en el repechaje por un cupo al Mundial Catar 2022 Chile exige los puntos en los dos partidos que jugó frente a Ecuador por las clasificatorias, acusando que Castillo jugó en esos encuentros en la selección tricolor sin ser ecuatoriano. «Estamos buscando los puntos para ir al Mundial», dijo Carlezzo. La FIFA debe emitir el fallo de primera instancia el viernes, tras haber recibido la documentación tanto de Chile como de Ecuador. El seleccionador ecuatoriano, el argentino Gustavo Alfaro, ha manifestado que han actuado en «derecho» y que la clasificación la ganaron «dentro de la cancha». Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

Más en Andina: FIFA abre procedimiento disciplinario en relación con el posible incumplimiento de Byron Castillo de los criterios de convocatoria para ocho partidos que disputó con la selección de Ecuador en las eliminatorias para el mundial de Catar 2022. ?? https://t.co/LtIyCwlizB pic.twitter.com/romfJtII4g

