Chile está bajo incertidumbre sobre el futuro político tras plebiscito

La incertidumbre política vuelve a apoderarse de Chile, luego de conocerse la amplia victoria que logró la opción de rechazo en el pasado plebiscito constituyente del domingo.

El 61,9% de los chilenos rechazó la nueva propuesta constitucional, por el 38,1% que la aprobó . Un escenario que vaticinaban las encuestas, pero que nadie esperaba fuera tan amplio.

» Como suele ocurrir después de cada resultado electoral, hay celebraciones y lutos dependiendo del lado en que uno se encuentre. Pero también hay análisis y autocrítica, especialmente en un escenario que no se preveía de esta forma. Es decir, habían indicios de que el Rechazo ganaría, pero no con una victoria de esta naturaleza. Hay quienes han comparado lo de anoche con el Brexit o incluso con el Acuerdo de Paz colombiano de 2016 «, explicó José Ragas, docente de la Universidad Católica de Chile.

Al desglosar, se observa que en el exterior ganó la opción de apruebo con un 60,92% frente al 39,08% que recibió la opción de rechazo. En Chile continental, al contrario, se impuso la opción del rechazo 61,97% .

Una derrota para Boric

En el discurso posterior a conocerse los resultados, el presidente Gabriel Boric aceptó la derrota y prometió más diálogo y mayores consensos en el camino a buscar otra propuesta de texto constitucional.

Plebiscito en Chile

Bloomberg

Pablo Lacoste, profesor de Estudios Avanzados de la Universidad de Chile, dijo que poco tuvo d e influencia el actual mandatario en el resultado . «Es cierto que tuvo que apoyar el «apruebo», porque no le quedó más remedio; de no hacerlo, al día siguiente de la elección se hubiera quedado en total soledad, abandonado por propios y extraños (…). El mandatario hizo lo que pudo y les brindó un respaldo que no convenció a la población, y tampoco lo convenció él».

Para Lacoste, el resultado de este plebiscito es «una gran derrota para los sectores más radicalizados del gobierno, sobre todo el Partido Comunista y el ala más extrema del Frente Amplio, que se identificaron con los sectores que apoyaron la violencia como herramienta política».

Una de las reacciones al resultado electoral la brindó el presidente de Colombia, Gustavo Petro . El mandatario escribió en su Twitter «revivió Pinochet», un comentario que fue rechazado por la sociedad chilena y la comunidad académica, quienes le piden al jefe de Estado no inmiscuirse.

Lo que está por venir

El porvenir político de Chile está lleno de incertidumbre y especulación en este momento, coinciden los analista s. «Primero, no había una hoja de ruta en caso de que la nueva propuesta fracasara (…) Segundo, porque no se sabe muy bien qué fue lo que se rechazó: si la propuesta en conjunto, algunas partes de la propuesta, o si fue un voto castigo al Ejecutivo», apuntó Ragas.

Lo que sí vendrá es un cambio en el gabinete presidencial. Ya se rumora en la prensa local, entre otras, la sustitución de la ministra del Interior, Izkia Siches. «El presidente va a cambiar varios ministros para reconstruir la confianza con el pueblo; y se pone en marcha un nuevo proceso constitucional, más apoyado en el consenso que en el mesianismo y el sectarismo», dijo Lacoste.

En cuanto a la reacción de los mercados, el principal índice de la Bolsa de Santiago, el Ipsa, subió un 2,16% ; mientras el dólar registró una fuerte caída y hasta los 880 pesos chilenos por unidad de la moneda estadounidense.

«Esto reflejó el temor de los mercados con el contenido de la propuesta constitucional derrotada. Sin embargo, es importante señalar que los desafíos políticos, económicos y sociales en el país continúan», precisó al respecto Leandro Lima, analista de Control Risks.

Roberto Casas Lugo

