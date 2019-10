Chile es uno de los diez países más desiguales del mundo…

Entornointeligente.com /

Han despertado los hermanos chilenos y ya han comenzado a abrirse las Anchas Alamedas en la tierra de Allende, de Neruda, de Víctor Jara y de otros miles de héroes anónimos que han caído luchando por la libertad y la justicia para su pueblo…

Por: Iván Oliver Rugeles

Para que no se tenga la menor duda de dicha realidad, aquí copiamos las cifras del Banco Mundial que no creemos que estos “alacranes” del Grupo de Lima (con el perdón de los alacranes), se atrevan a señalar a Nicolás Maduro como el autor de las mismas para desestabilizar a las democracias neoliberales del Continente, en complicidad con la Revolución Cubana, como así se lo aseguran ellos al mundo, dentro de una campaña comunicacional bestial, dirigida, además y sin pausa alguna, a imponer la matriz de que el presidente venezolano es un dictador y no solo eso, sino que es tan bárbaro que Hitler se queda pendejo…

Curiosa, por decir lo menos, calificamos esa campaña contra el presidente venezolano, si observamos que en 21 años de nuestra Revolución Bolivariana (1999/2019), slapso ese dentro del cual ha sido asediada y agredida de manera feroz por las poderosas fuerzas del capitalismo mundial, bajo las directrices del gobierno estadounidense, a través de golpes de Estado (2002) e intentos de otros muchos, magnicidios frustrados, invasión de paramilitares colombianos, violencia sangrienta, quema de personas por “parecerse” a un chavista, bloqueos comerciales y financieros, robo de nuestros cuantiosos recursos y bienes en el extranjero, congelación de sus cuentas en el exterior, etcétera, etcétera, jamás fueron decretados Estados de Sitio o de Excepción o Toques de Queda o que sus fuerzas armadas hayan salido a masacrar a su pueblo, como vemos que viene sucediendo en Colombia, específicamente en las zonas pobres y más depauperadas de ese país, en Ecuador y los estamos viendo en este momento en el “oasis” chileno, como así calificaba el propio Piñera a su país hacía muy pocas semanas, para impedir que sus respectivos pueblos, en el ejercicio del derecho humano a la protesta, salgan a las calles ante las injusticias, por los miserables salarios que devengan y por el atropello sistemático de que son víctimas por sistemas de explotación que ya se les hacen intolerables.

Como se observa en ese cuadro estadístico que publica el Banco Mundial, aparecen y qué casualidad (?) los países cuyos gobiernos han venido llevado la direccionalidad por órdenes de Washington, de la conducción de los planes dirigidos a crear una fuerza militar multilateral en el Continente, para que, con base en la aplicación del Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR), que acaban de reactivarlo para esos propósitos, intervenga nuestra Patria, como la única opción que ven como posible para derrumbar a la oprobiosa Revolución Bolivariana que propicia y sostiene en su país la educación y la saludad gratuitas para su pueblo, que muy a pesar del bloqueo atroz de que es víctima, le segura la alimentación y que le ha construido en diez años la bicoca de 2.6 millones de viviendas dignas, con áreas entre los 65 y los 75 metros cuadrados, dentro de un ambicioso y audaz plan que tiene como meta llegar para el 2025, a la cantidad de cinco millones de unidades…

Terrible, sin duda alguna, el mal ejemplo para el mundo “libre” el chavismo venezolano que, como lo afirmó Elliot Abrams ante el Congreso de su país en marzo pasado: «¿Imagínense, señores representantes, por un segundo que nosotros dejáramos gobernar a los chavistas sin ponerles trabas, sin hacerles la guerra, permitiéndoles hacer sus proyectos sociales sin tomar en cuenta nuestras empresas y socios, siendo que los valores nuestros han sido los suyos por casi dos siglos? (..) Nosotros, que somos los campeones de la democracia en el mundo, siempre hemos probado que el socialismo ha sido un fracaso en todos los lugares en donde ha tratado de imponerse, y por lo tanto no podemos permitir que en Venezuela eso sea la excepción. ¿Entonces vamos acaso a permitir que en Venezuela sea exitoso el socialismo, señores Representantes? ¿Pueden ustedes creer lo que eso provocaría en toda la región de América Latina? ¿Ustedes pueden imaginarse lo que representa construir tres millones de viviendas sin la participación de la empresa privada? ¿Cuál sería el destino de nuestro modelo si no intervenimos allí en los proyecto de salud o educación, en la formación de sus militares y en la adquisición de los elementos para su defen sa?”…

Sobra cualquier comentario ante esta confesión de un perverso malandro del Imperio yanqui, pues es necesario que recordemos que él fue uno de los activos actores del escándalo Irán-Contras y responsable mayor de la masacre del Mozote en El Salvador, donde murieron brutalmente asesinados más de un mil personas, incluidos niños y ancianos. Cerca de 140 de los niños fueron luego incinerados dentro de un convento de monjas…

La torpeza y la ceguera de ese grupo de gobiernos, incluido -como es imposible ponerlo en duda- el del norte, los conducen al mayor de los abismos y la caída será tan catastrófica, que de cada uno de ellos no quedará ni siquiera el más pequeño rastro que permitan ser identificados. Van directo a su propio suicidio…!!!

El viernes último salieron a las calles de Santiago de Chile más de millón y medio de personas, en una contundente demostración de desprecio al señor Piñera y a su gobierno, sin el temor a la represión que utiliza para sostenerse y que, por lo que hemos estado viendo, con las mismas estrategias y armas de la dictadura pinochetista.

Los vídeos que por miles ruedan por el mundo, son la mayor prueba de ello. Ya han sido asesinadas más de 40/50 personas, heridos y apaleados por miles, entre los cuales se nos muestran hasta ancianos y ancianas (ver el vídeo que sigue) y lo peor, es que son insistentes las denuncias de que no menos de sesenta a setenta personas se encuentran desaparecidas…( https://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2019/10/25/621868/VIDEO-Investigan-video-donde-carabineros-golpean-a-manifestantes-en-Valparaiso.aspx ).

Y cerramos con esto. Recordemos que Piñera antes de pedirle perdón al pueblo chileno, alegando no haberlo escuchado, esto decía en cadena nacional, desconcertado y con mucho miedo cuando vio al pueblo por millones y sin una chispa de miedo en las calles de Santiago, pidiendo su renuncia a la presidencia de la República:

” Estamos en guerra ante un enemigo poderoso e implacable. ¿De qué se quejan los chilenos? No los pocos al servicio de La Habana. No quienes incendian al país. No los oportunistas que buscan rédito político atacando a la policía y las FF.AA… No quienes pretenden derrocar a Piñera para hacerse del gatillo de la extorsión por agitación callejera, cuando pierdan elecciones. No esos, también chilenos, sino los otros chilenos comunes y corrientes. De pobres a clases medias, la mayoría…” , para luego, viendo la decisión del pueblo de no retirarse de las calles hasta que él no abandone La Moneda, le transmite al país y al mundo por vía Twitter, intentado una vez más seguir engañándolo: ” La multitudinaria, alegre y pacífica marcha de hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje. Todos hemos cambiado. Con unidad y ayuda de Dios, recorreremos el camino a ese Chile mejor para todos. «

A Sebastián sólo le faltó añadirle a su falso mensaje en las redes sociales, “yo también soy de izquierda…”

