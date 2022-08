Chile es el único finalista latinoamericano en el concurso Adventure in Motion 2022

Entornointeligente.com /

Se trata de una nueva oportunidad para Chile en el posicionamiento del país como destino turístico sostenible de talla mundial. La pieza audiovisual Cócteles Sustentables hechos en la Patagonia , desarrollada por Reserva Las Torres, fue escogida entre los finalistas –como el único representante de Latinoamérica– en la séptima edición del concurso de videos cortos de Adventure in Motion, organizado por la Asociación de Turismo de Aventura (ATTA).

Propuesta de coctelería sostenible Fue así como Reserva Las Torres, consciente de su rol central en la protección del ecosistema patagónico en el Parque Nacional Torres del Paine y el trabajo en comunidad, se postuló con Sustainable Cocktails Made in Patagonia en la categoría Adventure needs community, donde se narra la historia del bartender Federico Gil de Organic Patagonia y su original propuesta de cócteles sustentables y cerveza orgánica artesanal.

«Proyectos como este hablan del cambio que hemos tenido en Las Torres Patagonia, donde la comunidad externa, pero también la interna, son escuchados para generar espacios virtuosos de colaboración, apostando por la conservación y el turismo sostenible», comentó Mauricio Kusanovic, director ejecutivo de Reserva Las Torres.

Además, agregó que «a través de estas alianzas, logramos llegar con un mensaje potente de cuidado y protección de las Torres del Paine».

«Con nuestra coctelería podemos enviar un mensaje de conservación y de respeto al entorno donde vivimos. Recuerden, las prácticas son individuales, pero el verdadero cambio será colectivo y el único camino hacia un turismo sustentable es el ecodiseño y el trabajo en equipo», afirmó Federico, bartender del hotel.

Por su parte la directora de Sernatur Magallanes, Ximena Castro Rojas comentó que «nos parece una gran oportunidad para Magallanes y Chile, donde a través de este concurso de nivel mundial se relevan proyectos que se desarrollan sustentablemente y que contribuyen a consolidar el destino Patagonia Chile como un referente en prácticas de turismo sostenible».

Apoyemos a Latinoamérica Apoya a Chile y Latinoamérica en esta importante iniciativa que premia los esfuerzos sostenibles basados en el talento y la creatividad.

El cortometraje compite con piezas de Tailandia y Groenlandia por el galardón de mejor video en Adventure in Motion 2022.

Los ganadores se elegirán por medio de una votación virtual abierta desde el 25 de julio hasta el 19 de agosto. Los tres mejores videos se presentarán en la Cumbre Mundial de la ATTA a celebrarse en Lugano, Suiza, del 3 al 6 de octubre.

Para votar solo debes ingresar a www.adventure.travel/adventure-in-motion?category=adventure-needs-community , completar el formulario con nombre, correo electrónico y seleccionar el video Sustainable cocktails made in Patagonia.

¿Qué es la ATTA? Fundada en 1990 y con cerca de 30 mil miembros individuales de más de 80 países, la Adventure Travel Trade Association (ATTA) es un referente global en prácticas de sostenibilidad y turismo de naturaleza y aventura.

En los últimos años ha liderado el concurso Adventure In Motion, que premia las piezas audiovisuales más creativas, emocionantes e inspiradoras sobre experiencias turísticas alrededor del mundo, en tres categorías: Adventure needs nature, Adventure needs women y Adventure needs community.

