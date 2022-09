Entornointeligente.com /

Gabriel Boric junto a Carolina Toha, nueva ministra del Interior y Seguridad Pública, en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago (06.09.2022).

Foto: Martin Bernetti / AFP

Chile: el presidente Boric anunció cambios en su gabinete Publicado el 6 de septiembre de 2022 América 2 minutos de lectura Las salidas más significativas fueron la de Izkia Siches del Ministerio del Interior y la de Giorgio Jackson, que dejó la Secretaría General de la Presidencia. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Tras haber hecho el anuncio poco después de confirmarse el triunfo de la opción Rechazo en el plebiscito del domingo , el presidente chileno Gabriel Boric concretó este martes el cambio en seis ministerios de su gabinete, después de seis meses de comenzado su mandato.

Las modificaciones en total serán seis y entre ellas se destacan particularmente la salida de dos ministros muy cercanos al mandatario, pero que venían acumulando críticas tanto desde la oposición como desde el oficialismo: Izkia Siches dejó de ser la ministra del Interior y Giorgio Jackson fue cesado del cargo de ministro secretario general de la Presidencia de Chile, una cartera cuyo cometido es, básicamente, coordinar acciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Además, de acuerdo a lo que informó el portal El Desconcierto , hubo algunas modificaciones en diversas subsecretarías. Los anuncios se iban a realizar temprano en la mañana en el Palacio de la Moneda, pero algunos hechos demoraron los nuevos nombramientos. El problema principal se presentó con la designación de Nicolás Cataldo, integrante del Partido Comunista, en la subsecretaría del Ministerio del Interior. Al conocerse la designación de Cataldo, desde la oposición comenzaron a criticarlo, y unos tuits de antigua data contra Carabineros –institución con la que tendría que relacionarse de manera estrecha en caso de que hubiera asumido– obligaron a Boric a replantear el tema. De esta manera, pese a haber renunciado a su cargo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dirigió la ceremonia de cambio de ministros, confirmándose así que se mantendrá en el puesto.

Entre las modificaciones que decidió el mandatario de 36 años para dar un nuevo rumbo a su Ejecutivo tras la derrota del Apruebo, está la designación de Carolina Tohá, integrante del Partido por la Democracia, en lugar de Siches. Tohá, cientista política y reconocida académica, ya ocupó cargos importantes durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Ricargo Lagos y además fue alcaldesa de Santiago entre 2012 y 2016.

Además, Giorgio Jackson saldrá de la jefatura del Ministerio Secretario General de la Presidencia de Chile y pasará al Ministerio de Desarrollo Social y Familia en lugar de Jeanette Vega, quien renunció hace algunos días. En su reemplazo fue nombrada Ana Lya Uriarte, del Partido Socialista.

Por su parte, en el Ministerio de Salud también hubo cambios de nombres. María Begoña Yarza dejó de ser la ministra y fue sustituida por la independiente Ximena Aguilera, quien era presidenta del Comité de Respuesta Pandémica.

Otra salida se dio en el Ministerio de Energía, donde Claudio Huepe será reemplazado por el ahora nuevo ministro Diego Pardow, del partido Convergencia Social. Finalmente, en el Ministerio de Ciencias, el saliente Flavio Salazar será reemplazado por Silvia Díaz.

En el acto de cambio de ministros el presidente Boric brindó un discurso en tono autocrítico, en el que reconoció las dificultades que viene afrontando desde que comenzó a gobernar. «Tenía que doler. Duele pero es necesario. No tengo por qué esconderlo. Es uno de los momentos políticamente más difíciles que me ha tocado enfrentar. Saldremos adelante, en conjunto. Por los chilenos y chilenas. Quiero agradecer profundamente a los ministros, ministras y subsecretarios que dejan sus cargos», comenzó diciendo Boric, según lo consignado por la revista The Clinic .

«Hay que hacer de Chile un país más justo, igualitario, en donde la esperanza le gane al miedo. Hemos avanzado en esa dirección», agregó el mandatario. «El bien mayor de Chile nos exige encontrarse, cohesionarnos y superar las diferencias. No me cabe ninguna duda de que, por el compromiso que hemos conversado con ustedes, eso lo vamos a conseguir plenamente. Este cambio de gabinete no es sólo protocolar ni para una foto. Cambia también el comité político», afirmó el presidente.

Por último, Boric aprovechó para abordar la derrota que sufrió el Apruebo en el plebiscito constitucional. Fue así como destacó que se trata tan sólo de un episodio dentro de un largo marco sobre lo que buscará impulsar: continuar el proceso constituyente.

«Por último, me permito una reflexión a propósito del plebiscito. Los procesos de transformación social son siempre de largo aliento», afirmó.

¿Te interesa el acontecer internacional? Suscribite y recibí el newsletter Mundo en tu email. Suscribite ¿Ya tenés cuenta?

Ingresá Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Chile Gabriel Boric Gabinete ministerial Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com