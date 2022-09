Chile digiere profundo cambio de gabinete a seis meses del gobierno de Boric: ¿Qué esperar?

Entornointeligente.com /

El presidente de Chile Gabriel Boric presentó el martes a los nuevos integrantes de su gabinete, en el primer cambio de este tipo tras la derrota en el plebiscito que buscó sin éxito aprobar una nueva Constitución. Los ministros nombrados son clave en su gestión.

SANTIAGO DE CHILE — A pocas horas del primer cambio de gabinete en el actual gobierno de Chile, algunos se preguntan si el presidente Gabriel Boric tendrá la capacidad de estructurar una respuesta política a la altura del momento actual, después del rotundo rechazo a la propuesta para una nueva Constitución.

También estaría por ver si los cambios anunciados en el gabinete garantizarán a Boric «un nuevo punto de partida», como sugirió el martes al presentar a los nuevos integrantes de su gobierno.

Boric dijo que «confía» en el equipo nombrado «para liderar el reencuentro que tenemos que ejercer en Chile con el proceso constituyente que seguirá su curso».

Boric argumentó también que se trató de «un importante y necesario ajuste en el gabinete» que busca «redoblar los esfuerzos para llegar con soluciones rápidas y concretas a los problemas que afectan a las personas en nuestro país».

«Es un nuevo punto de partida y nos toca trabajar para recuperar la confianza en nosotros y en las instituciones (…) «Tenemos que demostrarlo en obras en hechos, se agotó el tiempo solo de la esperanza».

¿Cómo son vistos los cambios? «En términos políticos, a mí me parece que es muy inorgánico el cambio, no parece tener un sentido claro de qué es lo que se está buscando», explicó a la Voz de América Alberto Mayol, sociólogo y analista político basado en la Universidad de Santiago de Chile.

El analista asegura que con los cambios anunciados el martes «cuesta pensar que en un momento de altísima dificultad tengan capacidad de estructurar una respuesta política».

En un ejemplo de los desafíos, justo cuando Boric presentaba a su gabinete, centenas de estudiantes secundarios se protagonizaron el martes una marcha hacia el Palacio de La Moneda para manifestarse contra el resultado del plebiscito del pasado domingo.

La manifestación, que partió desde una céntrica plaza, comenzó de forma pacífica para luego tornarse violenta. Según constató la VOA, estudiantes que participaban en la manifestación comenzaron a lanzar piedras y palos a los Carabineros que resguardaban las calles. Hubo decenas de detenidos.

En su cuenta de Twitter, los Carabineros de Chile enviaron una advertencia a la población: «Carabineros procederá a hacer uso de sus medios para despejar y dispersar a las personas que se encuentran cometiendo desórdenes».

Los cambios y cómo lo ven expertos Una hora después de lo previsto, Boric presentó los seis cambios en su gabinete. La mayoría de los ministros salientes tenían al momento baja popularidad en las encuestas o eran cuestionados por distintas declaraciones o hechos.

Entre los reemplazos está la Ministra del Interior Izkia Siches, primera en ser desvinculada del gobierno y reemplazada por una experimentada Carolina Tohá, del Partido por la Democracia (PPD) y ex alcaldesa de la Comuna de Santiago.

Otro de los cambios correspondió a Ministro de la Secretaría General de la Presidencia y amigo de Boric, Giorgio Jackson, quien fue trasladado al Ministerio de Desarrollo Socia. Este cargo estaba vacante por la salida anticipada de la exministra Janette Vega. En reemplazo de Jackson en la SEGPRES asumió Ana Lya Uriarte del Partido Socialista (PS).

En la cartera de Salud la médica Ximena Paz Aguilera reemplazó a María Begoña Yarza; el abogado Diego Pardow de Convergencia Social (CS) reemplazó a Claudio Huepe en la cartera de Energía y la doctora Silvia Díaz Acosta reemplazó en el Ministerio de Ciencias a Flavio Salazar.

«Es bien incomprensible, bien incomprensible. La verdad es que no entiendo cómo podría este gabinete ser una solución a los problemas, a los altísimos problemas políticos que se tienen», dijo a la VOA Mayol, quien además de sus labores en la Universidad de Chile, es panelista del sitio de Youtube y Podcast de Spotify «La Cosa Nostra».

«Son gabinetes, son ministros, no políticos (…) cuya tarea se podrá evaluar en ocho meses o un año, si es que es casi imposible entender qué es lo que es, qué es lo que se hizo (…) no ha sucedido ninguna crisis en torno a esos sectores, no parece coherente», dijo Mayol en alusión a los cambios en esferas como Energía y Ciencias.

Alejandro San Francisco, director del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián, dijo al medio local Emol.com que el ajuste ministerial se venía evaluando hace meses, sin embargo el Plebiscito lo que hizo fue «fijarle fecha a ese cambio y la mayor señal que da el gobierno es que necesita un segundo impulso de administración, porque el gabinete inicial estaba desgastado y no tenía mucha más capacidad de dar de si mismo».

«El cambio de gabinete denotó que la derrota del domingo caló profundamente en las fuerzas del oficialismo», dijo el martes al medio local Tomás Duval, secretario académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma.

Esto, dice Duval, sumado al «cierto giro hacia la centroizquierda que toma el gabinete, como una señal política importante». Sin embargo, cree que «quizás faltó delinear una agenda que era importante para este segundo semestre».

El martes, tras los nombramientos, Boric se reunió con los principales jefes de los partidos de distintas coaliciones, tanto de derecha como de izquierda, para ver los caminos a seguir para el «segundo tiempo» de su mandato y principalmente buscar la fórmula para intentar escribir un nueva Constitución para el pueblo de Chile.

