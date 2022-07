Chile: Contraloría investigará al Gobierno por mal uso del gasto público

Entornointeligente.com /

Este miércoles, 27 de julio, la Contraloría de Chile confirmó que abrió una investigación contra el Gobierno del país para analizar las denuncias de «intervencionismo» con respecto al gasto público usado en el plebiscito constituyente del próximo 04 de septiembre.

En este sentido, el contralor chileno, Jorge Bermúdez, detalló que el proceso tiene como objetivo «determinar el correcto uso de los recursos públicos en este período».

Además, comentó que la investigación podría derivar en acciones vinculadas a una denuncia grave o un juicio de cuentas.

Este procedimiento se inició luego de que un grupo de diputados del Partido Republicano solicitó a la Contraloría investigar al Gobierno por «hacer campaña» para la aprobación de la nueva Constitución, una acusación que se había repetido un día antes.

Con respecto a dicha investigación, el presidente Chileno, Gabriel Boric, señaló que la misma es una muestra de que «las instituciones funcionan», sin embargo, aseguró que su gobierno ha «cumplido» con todos los mandatos.

«El gobierno no puede utilizar recursos públicos, no corresponde, para difundir su preferencia respecto de una u otra opción, pero sí tiene el deber de informar y no vamos a cejar en el empeño para que todos los chilenos y chilenas voten el 4 de septiembre informados» declaró.

Cabe recordar que dicha reforma constitucional, que se inició a promover en 2019, busca reemplazar la Constitución activa desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la cual fue posteriormente adaptada.

