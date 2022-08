Chile. Con Dignidad, Identidad y Memoria. Aprueba Plebiscito de Salida

Entornointeligente.com /

Ven, no sufras, ven conmigo,

porque aunque no lo sepas,

eso yo sí lo sé: yo sé hacia dónde vamos,

y es ésta la palabra: no sufras porque ganaremos,

ganaremos nosotros, los más sencillos ganaremos,

aunque tú no lo creas, ganaremos.

Pablo Neruda

Ven a este lado de la vida, ven a este lado de la historia, estamos ante un momento crucial Ven dale tu mano a los más sencillos, el tiempo no espera, ahora es el momento cuando en estos días los cómplices y los herederos que tuvieron a la patria prisionera en un tiempo oscuro e indolente quieren hacer retroceder la historia. El tiempo no espera, no dejes que la duda, el miedo y las mentiras aprisione los deseos e ilusiones de los que quieren seguir avanzando en los cambios que les darán más dignidad, calidad y felicidad a sus vidas. El sueño existe es como los tres deseos que porta una estrella fugaz, y son hechos terrenales a través de los cuales podemos proyectarnos al futuro. El tiempo no espera ven dale tu mano a la historia y toma tu lugar al lado de los que piden educación de calidad y sin fines de lucro, salud, vivienda, cultura, y pensiones que compensen dignamente toda una vida de trabajo. El tiempo no espera, ven a romper los candados del autoritarismo, romper la campaña del miedo, de la mentira y el terror que la derecha conservadora cómplice de la ultraderecha están llevando a cabo a lo largo y ancho del país, con el apoyo de los medios de comunicación, verdaderos centros hegemónicos al servicio de los grandes empresarios, la banca y los políticos corruptos que quieren mantener el orden establecido.

En la situación política ante el Plebiscito de Salida, ha sido de gran relevancia el hecho de que gran parte de la ciudanía a través de las organizaciones sociales, las izquierdas, la centro izquierda, los independientes y el progresismo. Han antepuesto las diferencias en un frente común por el Apruebo para seguir avanzando y profundizando en los cambios que Chile requiere. Cambios sociales, políticos, económicos, culturales y ecológicos. Por el contrario la derecha y la ultraderecha quieren hacer retroceder la historia aun tiempo oscuro, infame e indolente y disfrazan la realidad con un discurso demagógico y populista.

En el Museo de la Memoria, en las páginas del tiempo están los nombres y el recuerdo de las mujeres y hombres, resistiendo, luchando, combatiendo, a veces en plena luz del día, otras veces en las sombras. Lucharon con sueños de libertad habitando en sus almas y miles de banderas en sus pechos de corazón valiente. Pero de la dignidad de los caídos, gota a gota florecerá la vida, latido a latido nacerá la victoria. El domingo 4 de septiembre voto a voto ganaremos, entonces rodeados de banderas libertarias, cantos y poesía brindaremos por todas y por todos los caídos, y por los que siempre luchan. Brindaremos por un futuro de Chile más democrático, igualitario y solidario. Brindaremos con la convicción de que un mundo mejor es posible.

Jóvenes de la revuelta, jóvenes demócratas, jóvenes progresistas, jóvenes revolucionarios. El 4 de septiembre el deber os llama Aprobar por un Chile más democrático, digno, igualitario, solidario .paritario, descentralizado .

Para que la Dignidad se haga Costumbre. El domingo 4 de septiembre todos los jóvenes y las jóvenes en la primera línea junto a la gente junto a la ciudadanía, a votar por el Apruebo. Todos Juntos Ganaremos , renacerá la primavera y será hermoso.

